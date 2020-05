Dodge Challenger SRT Hellcat può avere più clienti grazie all’usato

Quando la Dodge Challenger SRT Hellcat ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato nel 2014 (come model year 2015), ha lasciato a bocca aperta tutto il mondo per via dei suoi 717 CV di potenza provenienti da una motore Hemi sovralimentato.

Con un prezzo di partenza di 60.990 dollari (56.404 euro), la Hellcat non è stata una vettura adatta a tutti ma comunque in molti potevano permettersela. Basti pensare che nel suo primo anno di produzione, Dodge riuscì a costruire 11.995 esemplari per i suoi clienti.

Dodge Challenger SRT Hellcat: nel mercato dell’usato è possibile trovare diversi modelli economici

Ora, la Challenger SRT Hellcat è al suo sesto anno di produzione e ha subito vari cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Perciò il mercato dell’usato permette ora agli appassionati, che non possono spendere grosse cifre, di acquistare delle Hellcat più economiche.

Il famoso canale YouTube R/T Life ha condotto una ricerca nel mercato statunitense delle Challenger Hellcat di seconda mano per vedere cosa c’era disponibile. Egli sostiene che le Dodge Challenger SRT Hellcat usate stanno iniziando a posizionarsi nella fascia di prezzo dei 40.000 dollari (36.987 euro).

Mopar Insiders, invece, ha recentemente trovato una Challenger da 30.000 dollari (27.740 euro). Si tratta più precisamente di una Dodge Challenger Scat Pack 392 Shaker del 2015 che si propone in condizioni davvero ottime, oltre ad aver percorso pochi km.

Vi ricordiamo che la Challenger SRT Hellcat nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, capace di sviluppare una potenza di 717 CV e 881 nm di coppia massima. A questo è stata abbinato un cambio automatico sequenziale a 8 marce.

Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica statunitense, la muscle car è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h.