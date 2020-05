Mick Shumacher spera di andare presto in Formula 1

Mick Schumacher è ansioso di iniziare la stagione F2 e spera di meritarsi una promozione in Formula 1 nel 2021. Figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, l’interesse per Schumacher mette molta pressione sulle spalle del 21enne. Quest’anno parteciperà alla sua seconda stagione in Formula 2 dopo essere arrivato 12 ° nel 2019. Schumacher non ha avuto una grande prima stagione con Prema Racing, ma è stato memorabile come il tedesco abbia vinto la gara in Ungheria.

Mick Schumacher spera che, insieme a una stagione F2 di successo, possa essere promosso in Formula 1 nel 2021 con alcune voci secondo cui potrebbe essere in fila per un posto in Alfa Romeo. Ma affinché ciò accada, deve iniziare la stagione della F2. Ha detto a F1-Insider : “Speriamo presto, ma è un processo lungo e difficile arrivarci. Dobbiamo aspettare e vedere come va questa stagione. Speriamo bene, allora forse potrei essere presto in Formula Uno.”

Mick Schumacher si stava preparando per l’inizio della stagione di Formula 2, che era prevista per il mese di marzo in Bahrain. Questo prima del rinvio a causa del coronavirus. Ora sembra che F2 potrebbe dover aspettare fino al GP d’Austria di luglio per vedere la sua prima bandiera verde. “Naturalmente all’inizio è stato uno shock, ma è stata la decisione giusta”, ha detto Schumacher. “L’epidemia ha assunto dimensioni che non avremmo potuto prevedere. Quindi è stata sicuramente la decisione giusta. Dobbiamo tutti cercare di tenerci occupati a casa adesso.”

Ti potrebbe interessare: Mick Schumacher ha ammesso che avrebbe potuto essere tentato da un passaggio in Formula 1