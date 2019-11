Mick Schumacher ha ammesso che avrebbe potuto essere tentato da un passaggio in Formula 1

Mick Schumacher è pronto per un altro anno con Prema Racing, ma il tedesco ha ammesso che avrebbe potuto essere tentato da un passaggio alla Formula 1, ma la decisione di rimanere in F2 è stata logica dopo che non si è presentata alcuna possibilità per il tedesco di approdare in F1. Schumacher ha ottenuto una vittoria e un podio nella sua stagione di debutto in F2, la sua unica vittoria è arrivata in Ungheria. È al 12 ° posto nel campionato piloti dopo aver provato anche l’ Alfa Romeo Racing nel 2019.

Il giovane ha rivelato che avrebbe potuto essere diverso se ci fosse stata l’occasione. “Se ci fosse stata una possibilità, l’avrei presa. Tuttavia, non vi era alcuna possibilità, questo è abbastanza chiaro “, ha detto Mick Schumacher ai microfoni di GPToday.net.

“La scelta successiva è stata quella di rimanere in Formula 2. È stata la scelta più logica e affidabile che potessi fare. La Formula 2, ovviamente, otterrà pneumatici diversi nel 2020 e questo può essere positivo per me, perché la Formula 1 cambierà nel 2021. “Se riesco a fare il salto, allora ho un piccolo vantaggio, ma ovviamente è diverso, ma in una classe junior mi aiuterà a fare più esperienza.”

Ti potrebbe interessare: Mick Schumacher afferma che “la Formula 1 non è ancora realistica per lui”