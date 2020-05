Dodge Double Header: una particolare auto con doppio motore andrà all’asta

Solitamente Mecum Auctions propone all’asta delle auto rare e da collezione. Tuttavia, questa Dodge Double Header personalizzata spicca sicuramente fra l’ampia scelta di vetture in vendita.

In particolare, la famosa casa d’aste proporrà all’asta il veicolo il mese prossimo come risultato di una combinazione tra una Dodge Colt del 1981 e una Plymouth Champ sempre del 1981. Purtroppo Mecum Auctions non ha riportato molte informazioni sul veicolo ma possiamo dirvi che le due auto sono state tagliate a metà e poi fuse assieme.

Dodge Double Header: un particolare veicolo frutto della fusione di una Dodge Colt e una Plymouth Champ

Il risultato finale sembra venuto molto bene. La carrozzeria è rivestita in una colorazione rossa e un tetto nero. Il tema bicolore è stato replicato nell’abitacolo della speciale Double Header in quanto è presente una metà in colore nero con sedili in pelle nera e inserti rossi mentre l’altra è esattamente l’opposto con interni rossi, sedili in pelle rossa e inserti neri.

Visto che parliamo di due vere e proprie vetture, troviamo due cofani con all’interno due motori a quattro cilindri da 1.6 litri che molto probabilmente sviluppano una potenza di 81 CV. Indipendentemente dalla potenza, entrambi i propulsori sono abbinati a una trasmissione manuale a 4 velocità.

Come probabilmente avrete già intuito dal testo e dalle immagini, la Dodge Double Header può essere guidata da entrambi i lati. Sfortunatamente Mecum Auctions non ha fornito una stima dell’asta ma sappiamo che fa parte della grande collezione Dallas Hawkins composta da tantissime muscle car americane.