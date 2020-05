Michelin continua a supportare i mezzi di soccorso

Anche per tutto il mese di maggio, Michelin Italia ed Euromaster hanno deciso di estendere l’iniziativa lanciata il mese scorso che riguarda tutti i veicoli utilizzati per il soccorso dalla Croce Rossa Italiana, dall’ASL, dall’ANPAS (Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze) e dalla Confederazione delle Misericordie d’Italia e prevede la sostituzione gratuita degli pneumatici.

Questa iniziativa è stata lanciata dall’azienda dopo un’analisi effettuata sullo stato di usura delle gomme dei veicoli usati per il pronto soccorso dagli operatori della Croce Rossa Italiana di Alessandria, Milano, Torino e Cuneo.

Michelin: il produttore fornisce la sostituzione o la riparazione gratuita alle ambulanze anche questo mese

Nello specifico, l’iniziativa lanciata da Michelin prevede la riparazione o la sostituzione degli pneumatici alle ambulanze in maniera completamente gratuita in caso di danneggiamento o foratura. In questo modo, il famoso produttore di gomme continuerà a sostenere il grande supporto dato dalle associazioni in questa emergenza sanitaria.

Per poter accedere al servizio gratuito messo a disposizione da Michelin Italia presso le officine specializzate di Euromaster, basta contattare il servizio clienti Euromaster al numero 02.00.66.45.21 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica gestione.flotte@euromaster.com.

Il personale che risponderà alla chiamata oppure all’e-mail fornirà tutte le informazioni utili per contattare l’officina Euromaster più vicina.