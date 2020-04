Coronavirus: Michelin aiuta la Croce Rossa Italiana e l’ASL

Vista l’emergenza coronavirus, Michelin ha deciso di dare il suo contributo per sostenere la Croce Rossa Italiana e l’ASL, con la collaborazione di Euromaster.

A partire dal 1° aprile, tutti i veicoli utilizzati dalla CRI e dall’ASL, per effettuare soccorso sul territorio nazionale, potranno usare in maniera completamente gratuita la rete di officine specializzate Euromaster per la riparazione o la sostituzione di pneumatici con un nuovo set Michelin in caso di foratura o danneggiamento.

Michelin: l’emergenza coronavirus fa attivare gli aiuti per CRI e ASL

L’iniziativa lanciata dalle due aziende è valida per tutto il mese corrente e inoltre si aggiunge a proposta dalla multinazionale francese con i suoi stabilimenti industriali e con la sede commerciale per la Croce Rossa di Torino, Cuneo, Alessandria e Milano.

In seguito a un’analisi effettuata sullo stato di usura delle gomme dei veicoli usati per il pronto soccorso dagli operatori della CRI nelle quattro città succitate, Michelin ha deciso di sostituire rapidamente gli pneumatici per assicurare la mobilità dei mezzi e il continuo servizio in totale sicurezza e per evitare spiacevoli inconvenienti. Quest’iniziativa è partita nell’ultima settimana di marzo.

Simone Miatton, presidente di Michelin Italia, ha detto: “In questo momento così difficile per la popolazione e, in particolare, per gli operatori sanitari prodigati nello sforzo di portare soccorso ai cittadini è fondamentale poter disporre il più possibile di attrezzature ed equipaggiamenti che aiutino a supportare questo enorme impegno“.