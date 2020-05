Dodge Challenger T/A: aperti gli ordini per il model year 2020

Disponibile dal 2017, la Dodge Challenger T/A ha aggiunto un fascino più retro all’iconica gamma della muscle car. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato di aver ufficialmente aperto gli ordini negli Stati Uniti del model year 2020 del T/A Appearance Package sia per la Challenger R/T che per la Challenger R/T Scat Pack.

Il pacchetto T/A aggiunge cofano motore, tetto e mascherina posteriore in nero satinato, cerchi da 20″, spoiler in nero satinato con decalcomania T/A, sistema d’aspirazione aria fredda Mopar, fari Air Catcher e indicatori di direzione bianchi con cover in nero lucido.

Dodge Challenger: il pacchetto T/A nuovamente disponibile nella gamma della muscle car

Il pacchetto T/A per le Dodge Challenger R/T e R/T Scat Pack introduce anche uno sportellino del serbatoio carburante in color nero e un quadro strumenti bianco. Il T/A Appearance Package è disponibile a un prezzo di listino di 3995 dollari (3602 euro) da aggiungere ai 34.995 dollari (31.557 euro) necessari per acquistare la Challenger R/T.

Disponibile anche la versione T/A 392 il quale aggiunge degli pneumatici all-season 275/40ZR20, dei cerchi in alluminio da 20″ e la decalcomania 392 sul parafango. Questo pack è disponibile sempre al prezzo di 3995 dollari per la Dodge Challenger R/T Scat Pack a cui bisogna aggiungere i 38.995 dollari (35.164 euro) della vettura.