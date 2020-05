Auto elettriche: azienda britannica presenta delle colonnine di ricarica da lampioni

City EV, una società con sede a Portsmouth (in Inghilterra), ha sviluppato una particolare colonnina di ricarica semplice e conveniente per auto elettriche da installare direttamente nei lampioni. L’azienda ha stretto un accordo con il consiglio comunale di Brighton per lanciare il suo sistema di ricarica nelle strade più densamente popolate della città.

Peter Lagesse, cofondatore e amministratore delegato di City EV, ha dichiarato: “L’accordo iniziale riguarda 200 unità. Avevamo impostato circa 100 punti di ricarica quando il lavoro è stato sospeso ma intendiamo finire il resto quest’estate e speriamo di fare un numero simile l’anno prossimo“.

Auto elettriche: City EV svela un particolare sistema di ricarica da installare nei lampioni

Lagesse ha affermato che City EV ha anche accordi simili in corso con la città di Reading per 15 colonnine di ricarica e nel nord di Londra per altre 80, oltre ad aver catturato l’interesse di alcuni paesi europei vicini.

Il CEO di City EV ha dichiarato: “Hanno visto che abbiamo pronto un prodotto economico e funzionale e alcune delle autorità hanno iniziato a contattarci. Anche durante il blocco ci siamo divertiti molto a gestire le richieste“.

Il sistema di ricarica da lampione sviluppato dall’azienda di Portsmouth utilizza un alimentatore da 3 kW, la potenza massima attualmente disponibile senza scavare nell’asfalto. Questi sono progettati specificamente per essere montati senza spendere troppi soldi e per essere utilizzati in maniera molto semplice. In aggiunta, la colonnina di ricarica è molto flessibile nella configurazione in quanto ogni autorità locale può decidere il metodo di pagamento preferito.

Questo sistema permette un maggior incremento della rete di ricarica

Peter Lagesse ha dichiarato che, se l’utilizzo di auto elettriche è destinato a crescere, bisogna soddisfare i proprietari che non possono caricare i loro veicoli direttamente a casa se non dispongono di vialetti. L’idea è quella di permettere alle persone di non fare più di 50 metri per accedere ad un punto di ricarica, ha spiegato l’amministratore delegato di City EV.

Lagesse e il suo partner di lunga data Bob Morris hanno avviato la compagnia dopo aver venduto la loro attività di successo al gigante dell’elettronica Ericsson. Successivamente, entrambi hanno acquistato dei veicoli elettrici ma poco dopo hanno scoperto che la rete di ricarica era terribile.

“C’era ovvia necessità di attrezzature relativamente economiche da posizionare ovunque in quanto la maggior parte delle aziende di settore produceva materiale molto costoso“, ha spiegato Lagesse. Oltre a colonnine di ricarica da strada, City EV produce una gamma di caricatori rapidi per uso domestico e aziendale.