Nuova Fiat 126 elettrica potrebbe essere così | Render

Dopo diverse indiscrezioni emerse in rete, Fiat ha deciso di presentare al pubblico un po’ di settimane fa la nuova 500 elettrica che a livello estetico è rimasta quasi invariata rispetto alla 500 dotata di motore endotermico.

Seguendo la filosofia adottata sulla city car a zero emissioni, la casa automobilistica torinese potrebbe portare sul mercato anche una versione elettrica della storica Fiat 126. Motor1.com ha deciso di ipotizzare il design finale della vettura tramite un progetto digitale molto interessante proposto in diverse colorazioni.

Fiat 126 elettrica: ecco come sarebbe la versione a zero emissioni della storica auto

Partendo dalla 500 elettrica di nuova generazione, il marchio di FCA potrebbe creare una vera e propria gamma di auto compatte dotate di propulsione elettrica. A livello estetico, questa 126 EV prende forte ispirazione dal modello originale, come ad esempio la disposizione e la forma dei gruppi ottici anteriori.

Il sito Internet è partito dall’idea di immaginare una nuova Fiat 126 elettrica in quanto diverse case automobilistiche utilizzano la stessa piattaforma per realizzare altri modelli. La 126 a zero emissioni progettata da Motor1.com presenta un corpo lungo 3,61 metri e inoltre nasconde sotto la scocca una batteria da 42 kWh che gli permetterebbe di proporre fino a 320 km di autonomia con una singola ricarica.

Come anticipato nelle scorse righe, la nuova Fiat 126 elettrica prende forte ispirazione dal modello del passato come ad esempio le linee semplici e squadrate. Ben visibile sulla parte frontale, fra i gruppi ottici costituiti da tre luci a LED ciascuno, il nuovo logo Fiat in lettere maiuscole.

Poco più sotto, invece, troviamo le luci di posizione a LED e i sensori di parcheggio anteriori. Sempre attraverso il render, possiamo vedere la presenza di un tetto panoramico in vetro e di un piccolo alettone disposto sul retro, appena sopra il lunotto.