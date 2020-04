Verstappen e Leclerc insieme sulla copertina del nuovo videogioco della F1 2020

La stagione di Formula 1 dovrebbe iniziare all’inizio di luglio, ma non è ancora certo. Quel che è certo è che la stagione potrà iniziare il 10 luglio con l’ultimo gioco di F1 2020 di Codemasters, in cui Verstappen e Leclerc hanno un ruolo di primo piano. Dal 2008 Codemasters ha i diritti sul gioco di Formula 1 ufficiale e dal 2010 rilascia un gioco ogni anno per console diverse. Con la crescita delle gare online e delle varie competizioni eSports, Codemasters deve anche fare un passo per migliorare il suo realismo. Nel 2019 è già riuscito abbastanza bene, ma quale passo farà nel 2020?

Il passo più importante per quanto riguarda il gioco è la nuova modalità “La mia squadra”. In questa nuova variante del gioco non sei solo il pilota della squadra, ma anche il manager della tua squadra. Lo sponsor, la formazione e l’assunzione di personale e un secondo pilota sono ora completamente nelle tue mani.

Sulla copertina dell’ultimo gioco di F1 spicca anche qualcosa di nuovo. Non il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton in copertina, ma i talenti emergenti. Charles Leclerc e Verstappen riempiono la copertina dell’ultimo gioco di F1, il che rende immediatamente chiara la previsione di Codemasters per il 2020.

