La mobilità Italiana riparte con Leasys FLEXRENT

FLEXRENT è l’innovativa formula di noleggio auto di Leasys, flessibile come un noleggio a breve ed economico come un noleggio a lungo termine, pensata per la ripresa delle attività in Italia.

Acquistabile tramite voucher su Amazon, è disponibile in 3 diversi pacchetti, pensati per ogni esigenza: 7, 30 e 90 giorni rinnovabili. FLEXRENT è disponibile sia per Fiat Panda e 500, sia per Fiat 500L, 500X e Jeep Renegade. Garantita la massima sicurezza, grazie agli elevati standard delle procedure di igienizzazione adottate.

Leasys FLEXRENT propone tre soluzioni innovative, studiate per soddisfare le diverse esigenze di mobilità di clienti privati e aziende, che combina in un unico prodotto la flessibilità del noleggio a breve termine e la convenienza del noleggio a lungo termine.

FLEXRENT 7 è una soluzione della durata massima di 7 giorni, comprensiva di chilometraggio illimitato e rinnovabile online di settimana in settimana. FLEXRENT 7 è disponibile per Fiat Panda e 500 al costo di 129€ a settimana e per Fiat 500L, 500X e Jeep Renegade al costo di 149€ a settimana.

FLEXRENT 30 è un noleggio della durata di 30 giorni e con 3000 km inclusi nel canone, rinnovabile online di mese in mese. Disponibile per Fiat Panda e 500 al costo di 299€ al mese, FLEXRENT 30 è offerto anche su Fiat 500L, 500X e Jeep Renegade al costo di 399€ al mese. Entrambe le soluzioni sono rinnovabili fino ad un massimo di 6 mesi.

FLEXRENT 90 ha una durata minima di 3 mesi con 3000 km al mese inclusi nel canone ed è anch’esso rinnovabile online. Disponibile per Fiat Panda e 500 al costo di 289€ al mese e per Fiat 500L, 500X e Jeep Renegade al costo di 389€ al mese, FLEXRENT 90 offre la possibilità di rinnovo fino a 6 mesi.

