Leasys presenta 4ME, la formula di noleggio a lungo termine on-line

Leasys, società leader in Italia e pioniere della mobilità a 360°, presenta 4ME, l’innovativa formula di noleggio a lungo termine che viene incontro alle necessità dei consumatori. La formula 4ME nasce con l’obiettivo di offrire al cliente l’opportunità di creare un noleggio economico e “su misura” grazie alla possibilità di scegliere unicamente i servizi desiderati. Il pacchetto base, a 219€/mese per Panda Hybrid, comprende un set di servizi essenziali e smart – come assicurazione RCA e bollo ma anche consegna a domicilio – all’insegna della semplicità e dell’efficienza.

Leasys, società leader in Italia e pioniere della mobilità a 360°, presenta 4ME, l’innovativa formula di noleggio a lungo termine

Per chi cerca un’esperienza “senza pensieri”, è possibile integrare il pacchetto base con i servizi CAR ASSISTANCE e CAR PROTECTION, acquistabili anche singolarmente. 4ME va ad aggiungersi all’ampia gamma di soluzioni di noleggio a lungo termine pensate da Leasys, azienda leader del settore con origine e flotta tutte italiane, che mettono il veicolo al centro di un sistema di servizi integrati con le tecnologie digitali più avanzate, in linea con le nuove esigenze dei consumatori e con la tendenza a dare sempre maggior peso all’utilizzo rispetto al possesso del veicolo.