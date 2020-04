Ralf Schumacher restringe le opzioni di Vettel: “Rinnova o Mercedes”

Ralf Schumacher ritiene che Sebastian Vettel abbia solo due opzioni per la prossima stagione: rinnovare con la Ferrari o scambiare il suo posto con Lewis Hamilton. Sebastian Vettel termina il suo contratto entro la fine dell’anno. Il suo staff ha negato di aver rifiutato la prima offerta di rinnovo della Ferrari, come suggeriscono le voci.

Alcuni gli raccomandano di andare alla McLaren, tuttavia Ralf Schumacher è chiaro su questo e crede che il tedesco abbia solo due opzioni: uno è quello di rinnovare con la Ferrari e l’altro è quello di cambiare posto con Lewis Hamilton, qualcosa che dubitiamo accadrà a causa del grande impegno nei confronti di Mercedes che il pilota inglese ha mostrato nelle sue ultime dichiarazioni.

Sebbene Ralf riconosca che lasciare la Ferrari non sia facile, crede che una buona alternativa per vincere immediatamente le gare sarebbe quella di andare alla Mercedes. “Se accetta di continuare con la Ferrari, sarà così. Passare dalla Ferrari a un altro team è sempre difficile in Formula 1. La Ferrari ha un rapporto speciale con i suoi piloti. Se senti il ​​supporto del team, l’aspetto economico verrà in secondo piano” ha aggiunto.

“Se raggiungerà i suoi obiettivi quest’anno, potrà chiedere più soldi in seguito. Altrimenti, l’unica opzione per Sebastian sarebbe quella di scambiare il posto con Lewis Hamilton. In questo modo avrebbe una macchina con la quale sa di poter essere immediatamente campione del mondo”, ha detto Ralf Schumacher.

Ricordiamo che il fratello di Michael Schumacher aveva già consigliato a Vettel la scorsa settimana di andare alla McLaren ma adesso lo sconsiglia perché ritiene che la squadra non sia ancora all’altezza del compito di fornire una vettura vincente al quattro volte campione.

“La domanda è se vuole combattere per il titolo o se vuole costruire qualcosa di nuovo. La McLaren è sulla buona strada, quindi sarebbe un’opzione, ma sono anche abbastanza lontani. Inoltre, hanno un imminente cambio di motore, quindi è difficile.”

