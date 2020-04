Pneumatici: le associazioni di settore chiedono di posticipare la sostituzione

ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici), AIRP (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici), Assogomma, CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confartigianato e Federpneus (Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici), le autorità competenti del settore pneumatici, hanno chiesto al governo di prorogare i termini per il cambio gomme al 15 giugno 2020.

La richiesta è stata inoltrata attraverso una nota congiunta. Il nuovo DPCM, annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 26 aprile, prevede esclusivamente una novità: la possibilità di visitare i congiunti e di spostarsi nella regione e non più solo nel comune. Ciò significa che, rispetto a quanto annunciato il 17 aprile, non cambia praticamente nulla per i gommisti dal 4 al 17 maggio.

Pneumatici: l’intera filiera chiede di posticipare la data del cambio gomme

Durante questo periodo, gli operatori del settore potranno effettuare il cambio degli pneumatici solo alle persone che possono motivare il loro spostamento. Inoltre, le misure per contrastare la diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro sono state integrate con il protocollo del 24 aprile sottoscritto dal governo.

Dunque, la limitazione applicata allo spostamento delle persone fino al 17 maggio e il fatto che è necessario rispettare le disposizioni previste dal nuovo protocollo per evitare la diffusione del COVID-19, rendono praticamente impossibile effettuare il cambio gomme, da invernali ad estive, entro il 15 maggio.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il Governo italiano risponderà alla nota inviata dall’intera filiera degli pneumatici.