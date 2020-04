Coronavirus: bonus di 200 euro per l’acquisto di bici e car sharing in arrivo?

Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha condiviso nelle scorse ore un messaggio molto importante che riguarda la Fase 2 dell’emergenza coronavirus, annunciata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte qualche giorno fa. “Con la Fase 2 si metteranno in movimento circa 3 milioni di persone sull’intero territorio nazionale, molte delle quali utilizzeranno mezzi pubblici“, ha affermato De Micheli.

La ministra ha proseguito dicendo: “Occorre quindi che sia le aziende dei trasporti che l’utenza si attengano all’osservanza di misure necessarie a garantire un regolare svolgimento di questa seconda fase, al fine di contenere ulteriormente il diffondersi del contagio“.

Coronavirus: il Governo italiano starebbe pensando ad un bonus per ridurre l’uso dei mezzi pubblici nelle grandi città

Il governo sta pensando ad alcuni incentivi per spingere le persone ad usare dei mezzi alternativi. Perciò si sta valutando l’introduzione di un bonus di 200 euro per l’acquisto di bici e altri veicoli personali, oltre all’utilizzo maggiore del car sharing.

In questo modo, il Governo italiano vuole diminuire il più possibile l’afflusso di persone sui mezzi pubblici, soprattutto nelle grandi città italiane come Roma, Milano e Torino e principalmente nelle ore di punta. Insomma, il governo vuole spingere sulla mobilità alternativa per diminuire il più possibile la diffusione del coronavirus.

La ministra Paola De Micheli ha concluso il suo intervento affermando che si sta studiando il riconoscimento di un buono mobilità alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, del valore di 200 euro da spendere per acquistare bici (anche a pedalata assistita) e veicoli personali con motore prevalentemente elettrico come monopattini, segway e hoverboard.