Il 4 maggio si potrà tornare nelle concessionarie

Il 4 maggio comincia ufficialmente la tanto attesa Fase 2 nel nostro Paese. A partire da quella data si potrà tornare ad acquistare vetture o realizzare anche trapassi di vecchie auto. Sebbene ogni cosa sia limitata ad essere realizzata nella regione di appartenenza. L’ultimo DPCM del 26 aprile scorso prevede anche la riapertura del “commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” ma anche delle “attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”. In quest’ultimo settore sono compresi anche quegli studi di consulenza capaci di svolgere le pratiche relative al mondo dell’auto.

Attualmente non ci sono norme relative agli appuntamenti da prendere in anticipo, ma è buona norma fissare un appuntamento con la concessionaria o con l’agenzia. In questo modo si avrà la certezza che tutto si svolga regolarmente e si eviteranno situazioni relative a possibili assembramenti.

Qualche dubbio

In ogni caso appare legittimo qualche dubbio visto che il citato DPCM all’articolo 1, comma 1 lettera a) mantiene le medesime restrizioni, in termini di spostamenti, viste già nei precedenti decreti. Ma alla lettera d) si dice che “gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni”.

Quindi di conseguenza, in base anche a quanto visto nel DPCM del 10 aprile scorso sulla riapertura di librerie e negozi per l’abbigliamento dei bambini, quella di “recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte costituisce una ragione legittima di spostamento”. Quindi dovrebbe essere più chiaro ora. Allora recarsi dal concessionario va inteso anche in questo modo. Meglio così.