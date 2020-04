Alfa Romeo: ultime ore per sfruttare le offerte della Live Week

C’è tempo sino alla mezzanotte di domani 30 aprile per sfruttare le offerte dell’Alfa Romeo Live Week. L’iniziativa, lanciata a metà aprile, in un primo momento durava una sola settimana è stata prorogata prima sino al 25 aprile e poi sino alla fine del mese. Il funzionamento della nuova promozione è molto semplice.

La scorsa settimana, FCA ha confermato che le promozioni Live Week, che coinvolgono anche altri brand del gruppo oltre Alfa Romeo, sono state un successo con oltre 35 mila adesioni. Nelle prossime settimane, quindi, il numero di clienti che potrebbe recarsi in concessionaria per finalizzare l’acquisto di una nuova vettura sfruttando le promozioni della Live Week sarà davvero elevato (soprattutto considerando la crisi in corso).

Sino a domani, chi è interessato all’acquisto di una nuova Alfa Romeo Giulia, Stelvio o Giulietta potrà collegarsi al sito Alfa Romeo ed inserire i propri dati per scaricare un coupon promozionale. Grazie a questo coupon, sino al prossimo 31 luglio 2020, ci sarà la possibilità di acquistare un nuovo modello Alfa Romeo in pronta consegna sfruttando un bonus sull’acquisto considerevole, la possibilità di ricevere in omaggio tutti gli accessori inclusi sul modello scelto e il finanziamento con prima rata a gennaio 2021.

Grazie all’Alfa Romeo Live Week sarà possibile ottenere un bonus di 7 mila Euro sull’acquisto di una nuova Giulia. La berlina, in allestimento Super e dotata di motore turbo diesel da 136 CV, sarà disponibile con un prezzo promozionale di 36 mila Euro. Scegliendo il finanziamento, l’offerta prevede un anticipo di 12.660 Euro e 40 rate mensili da 349 Euro (prima rata nel 2021). Da notare anche una rata finale di 13.859,91 Euro.

Per l’Alfa Romeo Stelvio, invece, è previsto un bonus massimo di 8.500 Euro. Tra le promozioni disponibili troviamo lo Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV che viene proposto a 42 mila Euro. Il SUV, con questa promozione, sarà acquistabile con un anticipo di 12.070 Euro e con 40 rate mensili da 349 Euro (prima rata nel 2021). Da notare una rata finale sarà pari a 21.779,59 Euro.

A completare le offerte della Live Week di Alfa Romeo troviamo la Giulietta che, in allestimento base e con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV, è disponibile al prezzo promozionale di 15.600 Euro con finanziamento che prevede anticipo di 5.620 Euro e 52 rate mensili da 249 Euro (non c’è la rata finale, prima rata prevista a gennaio 2021).

Da segnalare che per i clienti con Partita IVA sono disponibili ulteriori sconti e promozioni accessibili scaricando il coupon promozionale dell’Alfa Romeo Live Week e recandosi poi in concessionaria. Come sottolineato in precedenza, le promozioni termineranno (salvo improbabili proroghe) nel corso della giornata di domani.

Il coupon promozionale potrà essere utilizzato già a partire dalla prossima settimana, con la riapertura delle concessionarie, per l’acquisto di uno dei modelli della gamma Alfa Romeo. Come detto in precedenza, il codice promozionale sarà valido sino al prossimo 31 luglio 2020 e, quindi, ci sarà tutto il tempo di valutare sconti e promozioni disponibili.

Ultimo giorno per la Live Week per gli altri brand di FCA

Termina domani 30 aprile anche la Live Week per gli altri brand di FCA che aderiscono all’iniziativa. Sino alla mezzanotte di domani, infatti, sarà possibile collegarsi ai siti dei vari brand e scaricare il coupon promozionale da utilizzare, sempre entro il 31 luglio, per l’acquisto di uno dei modelli del gruppo.

Tra i brand che partecipano all’iniziativa c’è Fiat, che mette a disposizione un bonus di 4 mila Euro sull’acquisto di una Panda ma propone offerte anche su 500, 500L, 500X e Tipo, Lancia, con un bonus di 4 mila Euro sulla Ypsilon Hybrid, e Jeep, con offerte per tutti i modelli ed un bonus massimo all’acquisto di 15 mila Euro sull’ammiraglia Grand Cherokee.

Alla Live Week partecipa anche Abarth, con un bonus di 3 mila Euro per chi acquisterà la piccola sportiva 595. Da notare anche la possibilità di sfruttare promozioni esclusive per Fiat Professional che propone uno sconto del 20% su veicoli selezionati e sconti aggiuntivi per chi sceglierà le vetture in pronta consegna.