FCA: la Live Week è un successo e viene prorogata sino a fine mese per tutti i marchi

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Alfa Romeo che ha scelto di prorogare la Live Week, l’iniziativa lanciata nella prima metà di aprile e che ora è valida sino alla fine del mese. Grazie a questa promozione, è possibile collegarsi al sito Alfa Romeo e scaricare un coupon promozionale da utilizzare (entro il 31 luglio 2020) per l’acquisto di una nuova Giulia, di un nuovo Stelvio o di una nuova Giulietta (in pronta consegna) con condizioni particolarmente agevolate e con un finanziamento con prima rata nel 2021.

FCA ha annunciato di aver esteso la Live Week anche per tutti gli altri marchi che aderiscono all’iniziativa. Sino alla fine del mese, quindi, sarà possibile scaricare un coupon promozionale, collegandosi ai siti dei vari brand, per acquistare in futuro una vettura dei marchi Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth oltre che di Alfa Romeo. Anche in questo caso, la promozione scade il prossimo 30 aprile e sarà possibile acquistare il modello scelto entro il 31 luglio 2020 sfruttando il finanziamento con prima rata a gennaio 2021.

Le prime due settimane della “Live Week” hanno fatto registrato un ottimo riscontro. FCA, infatti, ha confermato che, dal 10 al 24 aprile, sono stati scaricati oltre 35 mila coupon promozionali. Chiaramente, non tutti si tradurranno in nuove unità vendute ma si tratta comunque di una buona base da cui ripartire in vista anche della riapertura delle concessionarie in programma, molto probabilmente, dal 4 maggio.

Grazie a questa promozione è possibile ottenere bonus per tutti i principali modelli del gruppo. Per quanto riguarda Fiat, si parte da 4 mila Euro di bonus sulla Panda e si arriva a 6.500 Euro di bonus sulla 500L (ma solo scegliendo il finanziamento) mentre sulla Lancia Ypsilon il bonus è di 4 mila Euro. Chi sceglierà l’Abarth 595, invece, potrà contare su di un bonus all’acquisto di 4 mila Euro.

Per Alfa Romeo, come già riportato nella giornata di ieri, è previsto un bonus di 7 mila Euro per Giulia e 8.500 Euro per Stelvio mentre con la Giulietta, in caso di finanziamento, si arriva a 9 mila Euro. Per la gamma Jeep si parte da 6 mila Euro con Renegade e Compass e si arriva sino a 15 mila Euro per l’ammiraglia Grand Cherokee.

Per i veicoli commerciali di Fiat Professional, invece, il coupon è valido sino al 30 giugno 2020 e permette di ottenere uno sconto sul prezzo d’acquisto. In questo caso si va dal 22% su 500L PRO al 38% su Ducato e c’è la possibilità di ottenere uno sconto extra del 5% scegliendo alcuni veicoli selezionati disponibili in pronta consegna.

Nei prossimi mesi scopriremo se l’iniziativa avrà effettivamente avuto successo e se i coupon scaricati saranno poi convertiti in acquisti veri e propri in un contesto che, a causa della particolare situazione d’emergenza che stiamo vivendo, si prospetta molto difficile.