L’accordo di Tesla con Fiat Chrysler si sta dimostrando vincente in Europa

Nuovi dati dell’International Council on Clean Transportation (ICCT) mostrano che l’accordo di pooling tra Tesla e Fiat Chrysler Automobiles si sta dimostrando vincente, dato che le due società hanno recentemente rappresentato il 39% del totale dei veicoli elettrici immatricolati in Europa. Secondo l’ICCT, il duo FCA-Tesla ha rappresentato quasi 2 veicoli elettrici su cinque venduti in Europa nel primo trimestre del 2020. Il concorrente più vicino è stato Volvo, che ha condiviso il 22% del mercato con le sue auto elettriche. La BMW era terza con il 14%.

“Questo è il risultato di un forte assorbimento delle vendite di veicoli elettrici a batteria di Tesla, con un aumento di dieci volte delle consegne in mercati come il Regno Unito, mentre allo stesso tempo le vendite dei veicoli con motore a combustione del marchio Fiat si sono dimezzate rispetto al mese precedente “, ha dichiarato una scheda informativa dell’ICCT. Fiat Chrysler ha in programma di trasformare alcuni dei suoi veicoli più popolari in auto elettriche poiché gli standard sulle emissioni si stanno dimostrando un ostacolo difficile per l’azienda. La Fiat 500e arriverà in Europa nel luglio 2020. Nel frattempo, l’azienda ha anche in programma di elettrificare la Fiat Panda, un’auto che potrebbe lanciare nel 2021.

Inoltre, FCA ha anche espresso l’intenzione di costruire varianti ibride plug-in di Jeep Compass, Renegade e Wrangler in un’iniziativa da $ 10,5 miliardi per passare a una gamma di trasporti più sostenibile. Ma fino ad allora, l’accordo di pooling della casa automobilistica con Tesla sarà la sua carta vincente per evitare multe sulle emissioni in Europa. La presenza di Tesla in Europa è notevole. Model 3, Model S e Model X sono attualmente disponibili per l’acquisto nella regione. Il Model Y sarà disponibile per l’acquisto al termine della prima fase di Giga Berlin e Tesla prevede di completare tale progetto nel luglio 2021.

