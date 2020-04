Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 sfida una Tesla Model S in una drag race | Video

La Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 è una versione speciale della famosa muscle car americana dedicata alle drag race. Gli ingegneri della casa automobilistica statunitense hanno lavorato su questo modello per permettergli di completare il quarto di miglio (1320 piedi) in 11,7 secondi a una velocità media di 185 km/h.

Sotto il cofano della Challenger R/T Scat Pack 1320 troviamo il prestante motore Hemi V8 da 6.4 litri capace di sviluppare una potenza di 485 CV e 645 nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico TorqueFlite 8HP70 a 8 rapporti. Quest’ultimo dispone dei sistemi TransBrake e Torque Reserve.

Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320: la muscle car per le drag race a confronto con una Tesla Model S

Oltre a questo, la muscle car vanta altre caratteristiche molto interessanti come ad esempio i sistemi Line Lock, Launch Assist e Launch Control, un differenziale a slittamento limitato, un impianto frenante Brembo, delle sospensioni ADS (Adaptive Damping Suspension) e così via.

Da notare che la vettura dispone di un abitacolo con un singolo posto (per il conducente) che ha permesso di risparmiare oltre 50 kg di peso. Tuttavia, Dodge consente di acquistare comunque il sedile del passeggero anteriore e la panca posteriore aggiungendo un dollaro per ciascuno.

Visto che la Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 è una vettura dedicata alle gare di accelerazione, troviamo un set di pneumatici Nexen SUR4G Drag Spec studiati appositamente e abbinati a dei cerchi in lega Low Gloss Black da 20″.

In un recente video pubblicato su YouTube dal canale Wheels, abbiamo la possibilità di vedere un’interessante drag race che vede protagonista proprio un esemplare della R/T Scat Pack 1320 confrontarsi con una Tesla Model S, ossia la berlina top di gamma della casa automobilistica statunitense.

In aggiunta, la stessa vettura elettrica è stata messa a confronto, sempre in una gara di accelerazione, con una Challenger SRT Hellcat. Quest’ultima è equipaggiata dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri il quale sviluppa 717 CV e 881 nm. Per scoprire le vincitrice delle due sfide, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.