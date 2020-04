Dodge Challenger Drag Pak: in arrivo un modello completamente elettrico?

La settimana scorsa, Ford ha presentato la nuova Mustang Cobra Jet 1400 con propulsore completamente elettrico. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il prototipo di dragster è in grado di completare il quarto di miglio in soli 8 secondi a una velocità superiore di 273 km/h.

Inoltre, questa vettura è stata costruita per sviluppare una potenza di oltre 1400 CV e 1492 nm di coppia istantanea con l’obiettivo di dimostrare le capacità di un motore elettrico nelle drag race. A questo punto, molti potrebbero chiedersi se anche Dodge inizierà a testare un propulsore completamente elettrico simile in uno dei pacchetti Dodge Challenger Drag Pak.

Dodge Challenger Drag Pak: la nuova generazione potrebbe essere elettrica

In occasione del SEMA Show di Las Vegas dello scorso anno, Mopar e Dodge hanno presentato la quarta generazione della Dodge Challenger Drag Pak. Si tratta di una muscle car parecchio potente con sotto il cofano il motore Hemi V8 sovralimentato da 5.8 litri abbinato a una trasmissione a 3 velocità T400 con cambio manuale Kwik-Shift e tantissime altre chicche interessanti.

Con la prossima generazione della muscle car prevista per il 2023, si è parlato molto della possibilità che l’auto potrebbe arrivare anche in una variante elettrificata. In occasione del North American International Auto Show di Detroit dello scorso anno, il CEO di FCA Mike Manley ha ricevuto diverse domande per quanto riguarda l’integrazione dei propulsori elettrici nei futuri modelli Dodge.

Al Detroit Free Press, Manley ha detto: “La realtà sono quelle piattaforme e quella tecnologia che abbiamo usato che deve andare avanti. Non possono esistere quando arrivi nella metà del 2020. La nuova tecnologia eliminerà un carico di peso, quindi possiamo pensare ai propulsori in modo diverso. Possiamo usare l’elettrificazione per ottimizzare davvero quei veicoli“.