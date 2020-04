Dodge Viper Hennessey Venom 550: un esemplare del 1995 è in vendita

Quando i grandi raduni di auto saranno nuovamente aperti, il fortunato acquirente di questa Dodge Viper Hennessey Venom 550 del 1995 potrà mostrarla a tutti. Attualmente in vendita sul famoso sito Internet Bring A Trailer, l’esemplare è stato inviato al famoso tuner Hennessey nel 1997 per alcuni aggiornamenti sulle prestazioni.

La Dodge Viper è stata una delle prime auto su cui la società di tuning si è dedicata ma da allora abbiamo visto diversi progetti molto interessanti che hanno riguardato anche pick-up e SUV. Il pacchetto Hennessey 550 per la sportiva americana includeva nuove testate, un albero a camme ad alte prestazioni, dei corpi farfallati più grandi e un sistema di aspirazione aria fredda.

Dodge Viper Hennessey Venom 550: Bring A Trailer sta proponendo in vendita un esemplare del 1995

Hennessey Performance ha affermato che queste modifiche ora consentono al motore V10 da 8 litri di sviluppare una potenza di 553 CV e 754 nm di coppia massima rispetto ai 405 CV e 630 nm di coppia di serie. In aggiunta, come avete già sicuramente notato, il tuner ha modificato il nome della vettura con Dodge Viper Hennessey Venom 550.

Altre modifiche apportate sul veicolo includono una trasmissione manuale a 6 marce con cambio corto e frizione Centerforce e un radiatore in alluminio. La vettura è seduta su dei nuovi pneumatici Michelin abbinati a dei cerchi da 17″ di serie. Se ciò non bastasse, questa Viper dispone dell’impianto di scarico laterale che non è stato più utilizzato dopo questo model year.

Bring A Trailer riporta che la Dodge Viper Hennessey Venom 550 ha percorso 40.000 miglia (64.373 km) e fino ad ora ha raggiunto la somma di 20.000 dollari (18.437 euro), anche se mancano poco più di 11 ore alla conclusione dell’asta online.