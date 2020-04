Formula 1: ecco quando partirà la stagione nel 2020

Secondo il CEO della Formula 1 Chase Carey, il calendario 2020 potrebbe contenere tra le 15 e le 18 gare. In questo momento è previsto che il via alla nuova stagione venga dato il 5 luglio in Austria. Carey ha confermato che le gare si terranno ancora in più continenti, a partire da Europa, Asia e Americhe, prima di finire in Medio Oriente. Sfortunatamente, il Gran Premio di Francia non farà parte di questo pacchetto, poiché è appena stato cancellato. Con questo calendario provvisorio, i round europei si terranno a luglio, agosto e settembre, inizialmente a porte chiuse. La stagione si concluderà quindi in Bahrein e Abu Dhabi a dicembre.

“Sebbene stamattina sia stato annunciato che il Gran Premio di Francia, che si doveva svolgere a fine luglio, non andrà avanti, ora siamo sempre più fiduciosi sui progressi dei nostri piani per iniziare la nostra stagione questa estate”, ha affermato Carey. “Stiamo puntando a un inizio delle gare in Europa da luglio, agosto e inizio settembre, con la prima gara che si svolgerà in Austria nel week end del 3-5 luglio. Settembre, ottobre e novembre ci vedrebbero correre in Eurasia, in Asia e nelle Americhe, concludendo la stagione nel Golfo a dicembre con il Bahrain prima del tradizionale finale ad Abu Dhabi, dopo aver completato tra le 15 e le 18 gare. Pubblicheremo il nostro calendario finalizzato non appena possibile.”

Carey ha parlato con tutte e 10 le squadre, così come con la FIA al fine di salvaguardare lo sport in vista di una crisi economica scatenata dalla pandemia di COVID-19 . “La salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti continueranno ad essere prioritari e andremo avanti solo se siamo certi di disporre di procedure affidabili per affrontare sia i rischi che i possibili problemi”. Mentre si prevede che le prime gare non avranno fan sugli spalti, Carey spera che quelle successive li avranno, poiché le restrizioni alla pandemia potrebbero iniziare ad allentarsi in tutto il mondo entro la fine dell’anno.

