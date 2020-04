Formula 1: anche il GP di Francia cancellato dal coronavirus

Il GP di Francia della stagione di Formula 1 2020 è stato ufficialmente cancellato. Questo è stato comunicato dai suoi organizzatori da pochi minuti. È il secondo evento del calendario che viene ufficialmente cancellato. Oggi dunque si inizia a fare un po’ più di chiarezza riguardo al nuovo calendario che seguirà il coronavirus. Oltre a sapere che sarà impossibile celebrare un Gran Premio della Gran Bretagna senza pubblico, dalla Francia hanno preso la decisione di annullare il loro Gran Premio quest’anno a causa della crisi del coronavirus e hanno chiamato i fan per la prossima edizione.

“Siamo spiacenti di segnalare che ci rendiamo conto che è impossibile mantenere il Gran Premio di Francia del 2020. Dovremo aspettare fino al prossimo anno per vivere questa gara estiva. Abbiate cura di voi a presto”, hanno annunciato gli organizzatori. Ricordiamo che in questo momento in Formula 1 l’ipotesi più probabile sembra essere quella che il mondiale di F1 2020 possa iniziare con un doppio Gran Premio d’Austria a luglio. Vedremo dunque come si evolverà la situazione e quali novità arriveranno nelle prossime ore dal mondo della F1.

