VLF Force 1 vs Dodge Viper: ecco le differenze | Video

Bob Lutz aveva una società chiamata VL Automotive che aveva l’obiettivo di realizzare una vettura americana alternativa alle berline sportive europee di fascia alta. Successivamente, il famoso designer di auto Henrik Fisker disse che aveva una commissione per un’auto sportiva.

Da qui nacque VLF e la VLF Force 1. Questa vettura non è una berlina sportiva americana ma piuttosto una Dodge Viper rivisitata la quale sarebbe dovuta essere prodotta in circa 50 esemplari, tutti con corpi in fibra di carbonio al costo di 270.000 dollari (248.992 euro) per ogni unità.

VLF Force 1: quali sono le differenze con la Dodge Viper?

Il profilo Instagram Only Vipers ha pubblicato un post in cui mette a confronto la Force 1 e la Viper, entrambe rivestite nella colorazione argento scuro. I principali cambiamenti li troviamo nel cofano e nel paraurti anteriore.

La speciale vettura è stata messa al centro di un dibattito in cui Aston Martin affermava che l’azienda aveva copiato parte del design che ha reso molto famoso la sua DB10. Una delle caratteristiche più interessanti presenti sulla VLF Force 1 è il tetto in fibra di carbonio che dispone di una zona dove troviamo un’antenna e una terza luce.

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da BJ Motors lo scorso anno, possiamo vedere più da vicino un esemplare della Force 1. Qui notiamo che la supercar dispone di un cambio automatico a pulsante che ha preso il posto della trasmissione manuale presente sulla Dodge Viper.

Tuttavia, sotto il cofano è rimasto il leggendario motore V10 da 8.4 litri il quale sviluppa una potenza di 755 CV. Per quanto riguarda il resto degli interni, abbiamo la stessa configurazione della coupé sportiva, solo che il tutto è avvolto in pelle.