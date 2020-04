Surer: “Ricciardo è il miglior successore di Vettel alla Ferrari”

Il contratto di Sebastian Vettel scade alla Ferrari alla fine di quest’anno. Se il tedesco lascerà la squadra, Marc Surer vede come successori adatti Daniel Ricciardo e Carlos Sainz. Mentre la stagione è temporaneamente sospesa, Vettel sarà impegnato a parlare con la Ferrari di un nuovo contratto. Si dice che ci sia una proposta pronta per lui, ma dovrà sacrificare gran parte del suo stipendio. Di conseguenza, il quattro volte campione del mondo potrebbe decidere di lasciare la squadra.

La Ferrari potrebbe dover cercare un rimpiazzo. Al momento solo sei piloti hanno un contratto per la prossima stagione. L’ex pilota di F1 Marc Surer ritiene di sapere quali siano le opzioni migliori per la Ferrari. “Daniel Ricciardo e Carlos Sainz sarebbero i piloti numero due ideali per la Ferrari” , afferma in un’intervista a Speedweek.com.

“Ricciardo sa come vincere le gare, quindi sarebbe la scelta migliore. È abbastanza maturo per valutare bene le situazioni e se c’è la possibilità di vincere, colpisce. Lo ha dimostrato più volte. Nel frattempo Sainz non sarebbe in grado di dare fastidio a Charles Leclerc ” , spiega lo svizzero.

Oltre ai due grandi nomi, la Ferrari ha anche un pilota della loro accademia Antonio Giovinazzi, ma secondo Surer quel pilota non è adatto. “Non so dove potrà rimanere in futuro. Ha impiegato troppo tempo per fare punti, ha fatto molti errori. Batte Kimi solo se Raikkonen non ha voglia di correre.”

