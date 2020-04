Alfa Romeo Stelvio e Jeep Gladiator entrano nel mercato del Brunei

Per la prima volta in oltre un secolo di storia, Alfa Romeo arriva nel Brunei con Alfa Romeo Stelvio. Il veicolo mira a riscrivere le regole nel segmento dei SUV premium di medie dimensioni. Lo Stelvio in questo mercato viene fornito con un turbocompressore da 2,0 litri con versioni da 200 CV e 280 CV, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale Q4. GHK Motors concessionaria che commercializzerà nel paese lo Stelvio, ha anche svelato un altro modello che fa parte di FCA. Ci riferiamo al nuovissimo Jeep Gladiator 3.6L V6 da 280 CV.

Alfa Romeo Stelvio e Jeep Gladiator sbarcano nel mercato auto del Brunei

Jeep Gladiator è il pickup di medie dimensioni più adatto alla guida fuoristrada di sempre, si basa su una ricca eredità di veicoli Jeep robusti e affidabili con una combinazione senza pari di robustezza, design Jeep autentico, libertà all’aria aperta, funzionalità intelligente e versatilità e best-in-best rimorchio di classe e carico utile 4 × 4. I due modelli sono esposti nello showroom Sumbangsih Bahagia. A causa dell’epidemia di COVID-19, lo showroom fornirà guanti e disinfettante per le mani ai clienti e verrà eseguita una disinfestazione regolare sui modelli esposti. Alfa Romeo Stelvio e Jeep Gladiator dunque sono pronti a conquistare anche questo mercato.

