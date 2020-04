Fiat Chrysler: Filosa spiega quanto è difficile in questo momento ottenere aiuto dalla banche

Nel corso di una lunga intervista concessa ad un giornale argentino, il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles in America Latina Antonio Filosa ha parlato della difficoltà di ricevere aiuto dalle banche: “È molto difficile negoziare il credito con le banche private, perché vedono una situazione di rischio maggiore e hanno difficoltà tecniche a offrire credito per l’operazione”, ha affermato Filosa. Ha chiesto un maggiore sostegno del governo nelle garanzie per il settore che impiega 1,2 milioni di persone. “Le società stanno raccogliendo dati e le entità dialogano con le autorità per cercare una soluzione che consenta all’offerta di credito di finanziare il flusso di cassa”, ha aggiunto.

Filosa ha affermato che la casa automobilistica ha stretto un accordo con i sindacati per ridurre il carico di lavoro del 20% e ridurre i salari dal 10% al 20% per questa ripresa delle attività. Secondo lui, l’accordo con i dipendenti è stato possibile solo grazie alla misura provvisoria 936,che consente di ridurre i salari e le ore fino al 70%. “Stiamo riuscendo a mantenere i posti di lavoro e l’accordo prevede stabilità fino a ottobre o novembre”, ha garantito.

Secondo l’esecutivo di Fiat Chrysler, la crisi globale causata dal nuovo coronavirus sta cambiando i paradigmi e il modo in cui l’azienda tratta con dipendenti e fornitori. “Stiamo scambiando esperienze e suggerimenti per procedure e pratiche per prevenire il coronavirus”, ha affermato. La casa automobilistica ha preso ulteriori precauzioni per la sicurezza dei lavoratori, dal trasporto alla fabbrica, l’acquisto di maschere e dispositivi di protezione per i dipendenti. “Adotteremo misure di distanza e misureremo la temperatura di chiunque entri nelle unità di fabbrica e manderemo a casa coloro che hanno la febbre”, ha esemplificato.

La società sta ancora conducendo uno studio comportamentale su dipendenti e consumatori. “Nessuno agirà come prima della normalizzazione, sia nell’ambiente di lavoro che nelle abitudini di consumo. E dovremo capire meglio come sarà, delineare nuove strategie e sviluppare nuovi prodotti per questo pubblico ”, ha spiegato. “Ci saranno nuovi modelli di consumo e nuovi strumenti per superare questa crisi”, ha scommesso il CEO di Fiat Chrysler.

Filosa ha evitato di fare paragoni sull’evoluzione della pandemia di Covid-19, ma ha riconosciuto che la crisi è grave e la cura della distanza sociale è importante fino a quando non esiste un vaccino per la malattia. “Questo virus è nuovo e deve essere studiato a fondo e, pertanto, è importante adottare misure che altri paesi stanno adottando nella prevenzione e nei processi di apertura graduale”, ha concluso.

