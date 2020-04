FCA: Antonio Filosa CEO in America Latina parla del difficile momento del settore

Nel corso di una lunga intervista, realizzata in esclusiva per Canal Autoinforme, il presidente del gruppo FCA in America Latina, Antonio Filosa ha parlato del momento dell’industria automobilistica e della sua società, che ha chiuso il 2019 per la prima volta come leader del mercato brasiliano. Filosa ha parlato del profitto di FCA in Brasile, ha spiegato perché le auto brasiliane sono le più costose del mondo e ha detto che il divario tecnologico della macchina brasiliana rispetto alle altre vetture del mondo si sta riducendo.

Filosa ha confermato che FCA in Brasile sta per costituire una società di noleggio e ha dichiarato che sta pianificando oggi l’auto che il consumatore utilizzerà in futuro. Mette il costo totale di proprietà del veicolo come una delle maggiori preoccupazioni del cliente e valuta che la maggiore preoccupazione del consumatore è il costo totale di proprietà del veicolo.

Scommette sulla leadership di Fiat Chrysler nel mercato brasiliano, ma vede questa possibilità solo con il successo dei SUV che il marchio lancerà. A proposito dell’unione con PSA afferma che “per ora siamo ancora concorrenti”. Filosa ha concluso la conversazione dicendo che “il mondo automobilistico sta cambiando molto e vogliamo essere i protagonisti di questo cambiamento”.

