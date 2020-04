Heidfeld: “Vettel è meglio di Leclerc in gara”

Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno messo in atto nel 2019 una delle più grandi rivalità tra colleghi in pista. Il monegasco ha dimostrato di cosa è capace nella sua prima stagione con la Ferrari, mentre il tedesco ha commesso alcuni errori importanti. L’ex pilota Nick Heidfeld ha analizzato la battaglia tra i due. Heidfeld ha messo in evidenza la forza principale del quattro volte campione, nonché la sua più grande debolezza. D’altra parte, ha chiarito che la differenza tra i due non era così grande come era percepita a volte.

“Dal mio punto di vista, Vettel ha avuto un vantaggio in gara. Ha avuto alcuni problemi nelle qualifiche all’inizio dell’anno, ma è stato in grado di superarli ed erano quasi pari. Non che Leclerc lo stesse battendo in ogni momento”, ha detto a Beyond. The Grid, il podcast ufficiale della Formula 1. Heidfeld ha riconosciuto che il tedesco ha sbagliato in diverse occasioni, come lo spin che ha fatto a Monza, dove ha concluso in una tredicesima posizione discreta mentre il suo giovane compagno di squadra ha segnato la prima vittoria a casa della Ferrari da quella di Fernando Alonso nel 2010.

“Penso che la cosa più importante per lui sarebbe stata fare meno errori di carriera. Questa è stata la sua più grande debolezza negli ultimi due anni. Non ha avuto molto negli anni in cui ha vinto il campionato”, ha detto. Heidfeld pensa che il margine di miglioramento del Monegasco sia maggiore di quello del tedesco, quindi intuisce che Charles avrà la possibilità di vincere in futuro. Nonostante ciò, non toglie nulla alle buone prestazioni di Vettel, come il suo ritorno in Germania lo scorso 2019, quando è arrivato ultimo e ha chiuso secondo.

“A pura velocità, direi che Leclerc potrebbe probabilmente migliorare un po’ più di Vettel, semplicemente perché è giovane e sta imparando molto, ma penso che siano abbastanza vicini. Leclerc è un pilota fantastico. Da quando sono arrivato non ho mai detto o pensato che Vettel non avesse fatto un buon lavoro “, ha detto per finire.

