Automobile Club Roma sperimenta dei corsi di educazione stradale

L’Automobile Club Roma ha deciso di avviare la sperimentazione di alcuni corsi di educazione stradale per gli alunni di due classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Francesca Morvillo di Roma tramite una piattaforma didattica utilizzata per le attività a distanza.

I formatori dell’Automobile Club Roma sfruttano il materiale didattico offerto dai corsi ACI per differenziare gli argomenti a seconda dell’età dei ragazzi. Ad esempio, per i più piccoli si mettono a disposizione delle lezioni per approfondire la segnaletica stradale e le regole per il corretto utilizzo della bici, delle cinture di sicurezza e degli attraversamenti sulle strisce pedonali.

Automobile Club Roma: lanciati alcuni corsi di educazione stradale presso l’Istituto Francesca Morvillo

Tutti coloro che presto si metteranno alla guida dei ciclomotori, invece, verranno sensibilizzati sull’utilizzo del casco, sui limiti di velocità e sui rischi collegati all’assunzione di alcol e stupefacenti. Grazie al supporto di un docente, gli alunni possono seguire gli interventi, consultare le varie slide e le animazioni e interagire direttamente con i formatori dell’Automobile Club Roma restando in sicurezza a casa.

Giuseppina Fusco, presidente di AC Roma, ha detto: “I provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole a causa della epidemia da Coronavirus hanno reso necessario interrompere le manifestazioni e i corsi di educazione stradale, svolti a favore degli alunni presso gli Istituti scolastici e che, con oltre diecimila ragazzi formati nell’ultimo triennio, costituiscono un punto di forza dell’AC Roma. Tuttavia, anche alla luce del protrarsi della situazione di emergenza e dell’incertezza sui tempi per il ritorno alla normalità, abbiamo voluto sperimentare modalità a distanza per proseguire nella formazione, contribuendo alla promozione della sicurezza stradale e, nel contempo, creando un’occasione di intrattenimento in questa difficile fase di isolamento domestico“.

Il Prof. Salvatore Filosa, docente dell’Istituto Francesca Morvillo, ha dichiarato: “L’estensione della piattaforma scolastica alla educazione stradale ci consente di proseguire nel progetto formativo costruito con ACI Roma e con il VI Gruppo della Polizia Locale, che l’epidemia da COVID-19 ha repentinamente interrotto. Si tratta di una buona prassi di didattica a distanza che potrà essere estesa anche alle classi della scuola primaria, consentendo di anticipare i programmi di educazione civica, che verranno introdotti dal prossimo anno scolastico, tra i quali rientrerà proprio l’educazione stradale“.