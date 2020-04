Ferrari: ” Binotto non ha detto che lasceremo la Formula 1 ”

In un’intervista a The Guardian, Mattia Binotto ha dichiarato che il team sta pensando di lasciare la Formula 1, ma la Ferrari ha rilasciato nelle scorse ore un comunicato in cui dice che qualcosa del genere non è mai stato detto. ” Vogliamo chiarire che Mattia non ha mai detto nella sua intervista con The Guardian che la Ferrari lascerà la Formula 1 con un budget inferiore. Infatti, Mattia ha appena indicato che la Ferrari vuole cercare altre opzioni per non uscire dalla F1 ”, si può leggere nella nota.

Ferrari smentisce che Mattia Binotto abbia minacciato di abbandonare la F1 nel caso di riduzione ulteriore del budget

Secondo la precedente dichiarazione, il team prenderebbe in considerazione di lasciare la F1 se il limite di budget fosse addirittura inferiore a $ 145 milioni, ma non è così. Al contrario, la Ferrari vuole trovare una soluzione che le consenta di rimanere attiva nello sport. Il limite di bilancio rimane un argomento di discussione importante. La Formula 1 è in un punto importante per determinare in che modo vuole andare. Molte squadre vogliono un budget inferiore, ma Ferrari e Red Bull Racing non sono d’accordo a causa di tutto il personale che deve essere licenziato. Quindi, per il momento, uno status quo.

