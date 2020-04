Alfa Romeo: nei prossimi anni in arrivo un nuovo modello di cui si parla poco

Un modello di cui si parla poco ma che molto probabilmente nei prossimi anni arriverà ad arricchire la gamma di Alfa Romeo è un maxi SUV che in alcune sue versioni avrà 7 posti a sedere su tre file di sedili. Questo modello il cui nome attualmente è ancora sconosciuto ma che probabilmente per la sua denominazione seguirà lo stesso filo logico usato per gli altri SUV della casa automobilistica del Biscione arriverà ad arricchire la gamma dello storico marchio milanese dopo il 2024.

Si tratta di un veicolo che arriverà per aumentare le vendite di Alfa Romeo in mercati importanti come Stati Uniti e Cina, dove i MAXI SUV hanno molto mercato. Anche in Europa il veicolo sarà venduto anche se probabilmente senza il successo che potrà avere in quei mercati.

Del resto parliamo di un modello che dovrebbe avere una lunghezza di circa 5 metri e che dunque rappresenterà la nuova top di gamma del Biscione nel futuro prossimo. Questo è uno dei veicoli che probabilmente saranno confermati con il futuro piano industriale di Alfa Romeo, quello che per intenderci sarà realizzato in accordo con PSA visto che sarà il primo ad arrivare dopo la fusione.

Al momento non si conoscono molti dettagli su questo futuro modello di Alfa Romeo con il quale la casa automobilistica del Biscione dovrebbe completare la sua gamma di SUV che a quel punto comprenderà 4 modelli. Maggiori dettagli su questo futuro probabile SUV di Alfa Romeo arriveranno nel corso del 2021.

