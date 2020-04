Fiat ritarderà il lancio dei nuovi modelli in Brasile fino a 6 mesi per il coronavirus

L’epidemia di Covid-19 potrebbe ritardare fino a 6 mesi il lancio di alcune novità che Fiat Chrysler svilupperà per il mercato brasiliano nei prossimi anni. Lo ha confermato il presidente della compagnia in America Latina, Antonio Filosa, nelle scorse ore. Oltre a commentare le nuove auto che Fiat e Jeep stanno preparando per il Brasile entro il 2022, Filosa ha anche parlato delle aspettative per il mercato della regione nel periodo post-pandemia. E lo scenario, ovviamente, non è incoraggiante. Per il dirigente, il mercato brasiliano dovrebbe chiudersi con un calo dal 35% al ​​40% rispetto allo scorso anno. Peggio ancora, i numeri in America Latina dovrebbero tornare ai livelli del 2019 (che erano già inferiori a quelli del 2018) solo nel 2023.

L’elenco comprende i rinnovamenti di Argo, Cronos, Mobi, Toro e Fiorino, oltre ai due nuovi SUV del marchio (uno basato su Argo e l’altro basato sul concetto di Fastback mostrato al Salone dell’Auto del 2018). A parte gli aggiornamenti visivi e interni, Argo e Cronos faranno il loro debutto con il motore turbo Firefly a 3 cilindri da 1,0 litri, che avrà quattro valvole per cilindro (contro i 6V dell’aspirato) e dovrebbe produrre circa 120 CV. Toro, invece, vincerà il 1.3 turbo a 4 cilindri, anche 16V, con una potenza di circa 150 CV.

Per quanto riguarda la Jeep, avremo gli aggiornamenti Compass e Renegade, entrambi con motori turbo Firefly (1.3 nel primo e 1.0 nel secondo), oltre al modello a 7 posti senza precedenti che sarà il modello di punta del marchio tra quelli prodotti in Brasile. In Brasile, Filosa ha confermato che FCA sta lavorando a una serie di progetti che avrebbero dovuto raggiungere il mercato tra il 2021 e l’inizio del 2022. Alcuni di essi, secondo il rappresentante, saranno posticipati di un massimo di 6 mesi, anche se non ha detto quali.

