L’offerta di rinnovo della Ferrari a Vettel bollata come una “barzelletta”

Una fonte vicina a Sebastian Vettel afferma che la prima offerta di rinnovo della Ferrari per il 2021 è stata considerata letteralmente come “uno scherzo”, secondo il famoso giornalista tedesco Ralf Bach. I negoziati tra la squadra di Maranello e il quattro volte campione sono in un momento critico e ci sono già speculazioni su possibili sostituti. Sebastian Vettel concluderà il suo contratto con la Ferrari alla fine di questa stagione. I negoziati sono già iniziati, ma entrambi sono lungi dal raggiungere un accordo. Il tedesco vuole continuare con gli italiani, ma questi mirano a pagare il tedesco il meno possibile.

Le prime informazioni di Sky Italia indicavano che la Ferrari voleva prolungare il contratto di Vettel solo di un anno e con una drastica riduzione del salario. Come riporta il giornalista tedesco Ralf Bach su F1-Insider, una fonte vicina al pilota indica che la prima offerta è stata bollata come “uno scherzo” dall’entourage del pilota tedesco.

Vettel ha commentato che si sente “veterano”, ma non per questo “vecchio”. Il quattro volte campione del mondo ha affermato con insistenza che “aveva sempre rinnovato per tre anni”. I suoi numeri nelle ultime stagioni non sono stati come previsto. Si sono accumulati errori in pista e questo ha suscitato molte speculazioni sul suo futuro. Oggi è più incerto che mai.

Bernie Ecclestone ha dichiarato alla stessa fonte che pubblica queste informazioni che Vettel dovrebbe prendere in considerazione la firma per la McLaren. Il team di Woking sta già pensando al futuro e dal 2021 monterà le unità di potenza Mercedes con le quali spera di fare un salto di qualità.

