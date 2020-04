Alfa Romeo Giulia GTAm a maggio tenterà il record al Nurburgring

La grande novità nella gamma di Alfa Romeo in questi ultimi mesi è senza dubbio la nuova Alfa Romeo GTA ed in particolare la versione più estrema e performante Alfa Romeo Giulia GTAm. Oggi vi segnaliamo che questa versione particolarmente adatta alla pista nel corso del prossimo mese di maggio tenterà di infrangere il giro record della categoria nel celebre circuito del Nurburgring in Germania. Secondo gli addetti ai lavori la vettura del Biscione avrebbe le carte in regola per poter raggiungere un tempo record tra i 7 minuti e 15 secondi e i 7 minuti e 10 secondi.

Secondo indiscrezioni Alfa Romeo Giulia GTAm il mese prossimo tenterà il record al Nurburgring

Ricordiamo che questa versione di Alfa Romeo Giulia si caratterizza principalmente per la presenza di una versione potenziata del motore V6 di origine Ferrari di Giulia Quadrifoglio che qui arriva sino a 540 cavalli garantendo dunque 30 cavalli in più rispetto al normale. La vettura ha un peso di 1.520 kg ben 50 kg in meno della GTA e 150 kg in meno della Giulia Quadrifoglio.

Ciò è stato possibile eliminando i sedili posteriori. Alfa Romeo Giulia GTAm inoltre dispone di un vistoso alettone regolabile, un paraurti anteriore che differisce dalla GTA per la presenza del grande spoiler dietro e per il roll-bar che sostituisce la panca posteriore, dove sono sistemati caschi ed estintore. Al pari della GTA le carreggiate sono allargate di 50 millimetri e numerosi dettagli in fibra di carbonio. Vedremo dunque se a maggio lo storico marchio milanese potrà festeggiare questo nuovo record al Nurbrugring dove già in passato Giulia Quadrifoglio si è tolta non poche soddisfazioni.

