Ferrari GTC4Lusso sfida una M8 e una GT-R in una drag race | Video

La Ferrari GTC4Lusso è una delle sportive più prestanti lanciate negli ultimi anni dalla casa automobilistica modenese. Inoltre, abbiamo di fronte una shooting brake molto spaziosa e ideale per tutti coloro che vogliono portare in giro la famiglia senza rinunciare alle performance.

La presentazione ufficiale della vettura avvenne in occasione del Salone di Ginevra del 2016 con l’obiettivo di sostituire la FF. Proprio come quest’ultima, la GTC4Lusso è equipaggiata da un motore V12 da 6.3 litri collocato in posizione anteriore-centrale e supportato da quattro ruote motrici.

Ferrari GTC4Lusso: la shooting brake di Maranello sfida una M8 e una GT-R

Abbiamo di fronte sostanzialmente un affinamento del design visto sulla FF. Entrando più nel dettaglio per quanto riguarda le prestazioni, il 12 cilindri da 6262 cm³ è capace di sviluppare una potenza di 690 CV a 8000 g/min e 697 nm di coppia massima a 5750 g/min.

Nonostante il suo imponente design, la Ferrari GTC4Lusso è capace di raggiungere una velocità massima di 335 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Il sistema di trazione integrale adottato su questa shooting brake è una versione migliorata ed evoluta di quello introdotto sulla FF. In aggiunta, troviamo un sistema integrato a quattro ruote sterzanti soprannominato 4RM-S.

Detto ciò, il noto canale YouTube Carwow ha deciso di mettere alla prova le prestazioni della GTC4Lusso in una drag race contro una BMW M8 Competition e una Nissan GT-R.

La tedesca è equipaggiato da un motore V8 biturbo da 4.4 litri in grado di sviluppare una potenza di 625 CV e 750 nm mentre la giapponese nasconde sotto il cofano un propulsore V6 biturbo da 3.8 litri che sviluppa 485 CV.

Almeno sulla carta, la Ferrari GTC4Lusso è la vettura più performante fra le tre. Tuttavia, vi consigliamo di cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante per scoprire la vincitrice della gara di accelerazione.