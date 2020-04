Jeep Compass: la gamma per il mercato indiano viene rivista

La variante Sport permetteva alla Jeep Compass di posizionarsi nel mercato indiano ad un prezzo di partenza di 1.560.000 INR (18.754 euro). Questo è stato prima dell’aggiornamento allo standard di emissione BS6.

Ora, oltre alla versione Sport, anche le Longitude (O), Limited e Limited (O) sono state tolte dalla line-up del SUV, quindi adesso potrà essere scelto soltanto nelle varianti Sport Plus, Longitude, Longitude Plus e Limited Plus con prezzi che partono da 1.649.000 INR (19.824 euro).

Jeep Compass: la gamma del SUV ora parte in India da poco più di 19.000 euro (al cambio)

La Jeep Compass Sport Plus include cerchi in lega da 16″, climatizzatore automatico bi-zona, rivestimento in tessuto Black Sedoso con cuciture Cattle Tan a contrasto, sistema di infotainment con display touch da 7 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay. Le dotazioni di serie per quanto riguarda la sicurezza comprendono doppi airbag frontali, sensori di parcheggio posteriori e i sistemi ESC, TCS, EPB e ABS con EBD.

La variante Longitude del SUV aggiunge fendinebbia anteriori e posteriori, accesso senza chiave, telecamera posteriore, ripiano portaoggetti sul retro e cerchi in lega da 17″ anziché da 16″. Oltre a questo, abbiamo una trasmissione automatica, il cruise control e degli interni bicolore anziché neri.

Per quanto riguarda la versione Longitude Plus della Jeep Compass, si distingue dai modelli precedenti per i fari bi-xenon con luci di posizione a LED, barre sul tetto, interni bicolore e sedili in pelle artificiale Ski Grey. Inclusi anche la trasmissione automatica e il cruise control.

La Limited Plus aggiunge tetto apribile panoramico bicolore, fari con attivazione automatica, tergicristalli anteriori sensibili alla pioggia, sedile del conducente regolabile in 8 vie, specchietto televisore interno auto-oscurate, volante in pelle, fanali posteriori a LED, battitacco e tetto bicolore.

Anziché i cerchi lega da 17″ e il sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, abbiamo un set da 18″ e uno schermo da 8.4 pollici. Un’altra caratteristica distintiva presente sulla Jeep Compass Limited Plus è il rivestimento in pelle Ski-grey McKinley con cuciture Ruby Red a contrasto. Pure in questo caso c’è il cruise control solo se si sceglie la trasmissione automatica. Per quanto riguarda il lato sicurezza, questa variante propone in più gli airbag laterali.

Tutti gli acquirenti indiani interessati al SUV possono scegliere cinque motorizzazioni diverse: benzina da 1.4 litri con cambio manuale, benzina 1.4 con trasmissione automatica, diesel da 2 litri con cambio manuale, diesel 2.0 con cambio manuale e trazione 4×4 e diesel 2.0 con cambio automatico e trazione 4×4.