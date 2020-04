Maserati Quattroporte 2021: un nuovo prototipo avvistato in foto spia

Quattro anni dopo l’inizio della produzione dell’ultima generazione nel 2012 (la sesta), la Maserati Quattroporte ha ricevuto il suo primo restyling. Anziché lanciare una nuova generazione, il Tridente sta prolungando la vita dell’attuale auto con l’ennesimo aggiornamento.

Nelle scorse ore sono state condivise online alcune foto spia che mostrano un prototipo leggermente camuffato di quella che sembra essere la Maserati Quattroporte 2021. Grazie agli scatti, possiamo vedere che la parte anteriore verrà leggermente modificata con dei nuovi fari e alcune piccole modifiche apportate al design del paraurti e della griglia.

Maserati Quattroporte 2021: un nuovo prototipo svela i cambiamenti attesi al design

Come visto con la maggior parte dei restyling odierni, il profilo della grande berlina resterà invariato. La stessa cosa potrebbe valere anche per il posteriore in quanto questo prototipo non presenta alcun cambiamento sul retro. Tuttavia, ci aspettiamo modifiche al paraurti posteriore, ai cerchi, ai fanali e magari anche alla palette colori.

Da notare che i loghi presenti sul pannello posteriore e il badge Quattroporte sul cofano del vano bagagli sono stati coperti. I fotografi sono riusciti a dare anche una rapida occhiata agli interni del prototipo della Maserati Quattroporte 2021, anche se il cruscotto era parzialmente nascosto.

Il sistema di infotainment sembrerebbe essere nuovo mentre le restanti caratteristiche sembrano rimaste invariate come il volante e i vari indicatori analogici. Da notare che quest’auto di prova è stata dotata di un rivestimento in fibra di carbonio che sarà uno degli extra assieme agli inserti in legno.

Il nuovo restyling della grande berlina del Tridente dovrebbe arrivare con le stesse motorizzazioni del modello attuale. Ciò significa che i potenziali clienti avranno la possibilità di scegliere fra un V6 biturbo da 3 litri e un V8 biturbo da 3.8 litri in grado di sviluppare una potenza rispettiva di 430 e 530 CV. Naturalmente, verrà proposto anche il V6 diesel da 3 litri da 274 CV.

Recenti report hanno rivelato che il nuovo facelift della Maserati Quattroporte potrebbe entrare in produzione già da quest’estate. Tuttavia, vista l’emergenza sanitaria, la casa automobilistica modenese potrebbe aver posticipato i suoi piani.