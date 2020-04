Ferrari Portofino 2021: foto spia mostrano il nuovo restyling

Sembra che Ferrari stia lavorando per introdurre sul mercato un aggiornamento della Ferrari Portofino. Un prototipo con alcune modifiche al design è stato avvistato in Germania. Solitamente, la casa automobilistica modenese riesce a nascondere al meglio i suoi veicoli futuri, quindi, quando viene immortalata in foto un’auto di prova, solitamente è coperta da un pesante camuffamento.

Nel caso di questa vettura, però, è esattamente il contrario. Il mulo di prova è stato avvistato per strada assieme a una Roma. Anche se non conosciamo attualmente i piani futuri del cavallino rampante, sembra ovvio che la vettura possa ricevere alcuni cambiamenti.

Ferrari Portofino: il nuovo restyling si mostra in alcuni scatti “rubati”

L’attuale modello è disponibile sul mercato dal 2017, quindi il cavallino rampante dovrebbe introdurre un aggiornamento di metà ciclo entro la fine del prossimo anno. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo assistito anche a modelli semi nuovi con leggeri cambiamenti a livello estetico.

Un esempio è la California T che è stata sostituita dalla Portofino come modello entry-level offerto da Maranello. L’ultima Ferrari Roma è arrivata sul mercato con un nuovo linguaggio di design definito come “La Nuova Dolce Vita“.

Sembra che il marchio italiano stia cercando di modellare il nuovo restyling della Ferrari Portofino seguendo questa filosofia. Infatti, il prototipo immortalato nelle foto spia dispone di fari molto simili a quelli impiegati sulla Roma. La stessa filosofia potrebbe essere adottata anche agli interni.

Dal punto di vista tecnico, la nuova vettura del cavallino rampante potrebbe ottenere il motore V8 biturbo da 3.9 litri con potenza che passerebbe da 600 a 620 CV con in abbinata a un filtro antiparticolato per benzina in modo da soddisfare gli ultimi standard di emissione europei.

Accanto al powertrain dovremmo trovare un cambio a doppia frizione a 8 velocità che prenderebbe il posto dell’unità a 7 marce del veicolo attuale. Infine, dato che Ferrari sta puntando parecchio sull’elettrificazione, è probabile che la Ferrari Portofino 2021 possa arrivare con un qualche tipo di sistema ibrido.