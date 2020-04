Charles Leclerc ha vinto in Cina il suo secondo Gp virtuale consecutivo

Charles Leclerc è un nuovo arrivato nel mondo delle corse di sim online, ma nel giro di poche settimane è stato in grado di dominare il gioco ufficiale di Codemasters di F1. Domenica sera, proprio come due settimane prima, è stato di nuovo il più forte. Dopo che il monegasco ha dominato nel Grand Prix australiano virtuale due settimane fa, anche l’evento virtuale di questo fine settimana lo ha visto trionfare. Proprio come ad Albert Park, Charles Leclerc è stato di nuovo il più forte, anche se il pilota Ferrari ha dovuto lottare per vincere.

Charles Leclerc ha vinto il suo secondo Gran Premio virtuale consecutivo in Cina superando Albon

Il monegasco è riuscito a qualificarsi in modo eccellente con una pole position e ha mantenuto la sua posizione dopo la partenza. Contrariamente a due settimane prima, tuttavia, non ha dominato. Durante tutta la gara ha avuto la Red Bull di Alexander Albon al collo e anche Stoffel Vandoorne e Guanyu Zhou hanno avuto una possibilità di vittoria. Tuttavia, Leclerc è riuscito a mantenere la testa fresca e ha esteso il vantaggio dopo il pit stop a più di tre secondi. Dietro la coppia in testa, le possibilità di Zhou sembrano essere andate perse a causa di un giro non eccezionale, ma alla fine il cinese ha recuperato il terzo posto grazie ad una penalità subita da Vandoorne che è giunto quarto.

Ti potrebbe interessare: Russell: “Nessun pilota di F1 respingerebbe Mercedes, nemmeno Verstappen o Leclerc”