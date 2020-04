Nuovo Ram 1500 arriverà molto presto in Australia

Il nuovo Ram 1500 è finalmente pronto ad arrivare anche in Australia dove competerà direttamente con il recente annunciato Chevrolet Silverado 1500. Entrambi i pick-up statunitensi sono stati presentati durante il Salone di Detroit del 2018 e tutt’e due vengono convertiti nel paese alla guida a destra presso lo stabilimento di Walkinshaw Group di Melbourne.

La nuova serie DT del Ram 1500, già disponibile tramite alcune aziende meno conosciute che si occupano di conversioni, sarà lanciato fra pochi mesi, ad esclusione di eventuali ritardi causati dal coronavirus.

Ram 1500 2020: il lancio nel mercato australiano dovrebbe avvenire nei prossimi giorni

Il 1500 MY 2020 dovrebbe essere lanciato solo in una variante con doppia cabina e propulsore Hemi V8 a benzina da 5.7 litri, abbinato a una garanzia valida 3 anni/100.000 km.

Con più di 5000 esemplari di Ram 2500 venduti dal 2016 in Australia, il nuovo Ram 1500 sarà disponibile presso 50 rivenditori di Ram Trucks Australia con un prezzo di partenza che dovrebbe aggirarsi attorno ai 115.000 dollari australiani (67.442 euro).

Al momento non è ancora noto per quanto tempo ancora la casa automobilistica statunitense continuerà ad offrire il Ram 1500 DS di vecchia generazione, conosciuto negli Stati Uniti come 1500 Classic.

Il model year 2020 porta con sé diverse novità rispetto alla generazione precedente

Rispetto alla versione precedente, il model year 2020 del pick-up si propone come più sicuro, capace, grande, leggero ed efficiente, con un nuovo standard di tecnologie abbinate a degli interni più spaziosi. Questi ultimi sono caratterizzati da un sistema di infotainment con un enorme display da 12 pollici disposto verticalmente.

Le specifiche tecniche per il mercato australiano devono essere ancora annunciate ma in Nord America il veicolo vanta fari a LED adattivi, monitoraggio dei punti ciechi, cruis control adattivo con sistema Stop and Go, telecamera a 360°, sei airbag e molto altro ancora. Inoltre, il Ram 1500 2020 viene offerto in sette varianti nel mercato statunitense.

A livello di optional troviamo anche una console centrale configurabile con 12 combinazione diverse, un sistema audio firmato Harman & Kardon da 900W composto da 19 altoparlanti, vano portaoggetti RamBox con presa di corrente da 115V, portellone posteriore elettrico e tetto apribile panoramico.

Il propulsore Hemi V8 da 5.7 litri nascosto sotto al grande cofano è in grado di sviluppare una potenza di 395 CV e 556 nm di coppia massima e permette al pick-up di trasportare fino a 830 kg e rimorchiare fino a 4500 kg.