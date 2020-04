Ferrari è il marchio più redditizio al mondo

Ferrari è già considerata il marchio più prezioso al mondo e sembra che ora sia anche quello con il più alto profitto operativo. Secondo uno studio pubblicato dal Fiat Group World, che non ha alcun legame ufficiale con FCA, la casa automobilistica modenese ha avuto il più alto profitto per auto venduta al mondo.

In particolare, nel 2019, il produttore di Maranello ha venduto 10.131 vetture, ottenendo un utile operativo del 23,6% e un profitto pari a 87.297 euro. Un confronto fatto da Car Industry Analysis ci dà un’idea di come Ferrari sia riuscita ad ottenere redditività.

Ferrari: nel 2019 sono state vendute oltre 10.000 supercar da Maranello

L’organizzazione ha messo a confronto alcuni brand automobilistici, indicando quante auto hanno bisogno di vendere per ottenere lo stesso profitto raggiunto dal cavallino rampante. BMW dovrebbe vendere 30 auto per raggiungere lo stesso livello di Ferrari, Toyota 44 veicoli, Volkswagen 56, PSA 65 e Mercedes 67. Peggio ancora, Kia dovrebbe vendere 155 vetture, Jaguar Land Rover 207, Ford 908 e Nissan 926.

Questi numeri sono così alti in quanto corrispondono al profitto operativo ottenuto nel 2019 da queste case automobilistiche in relazione al volume venduto. A confronto, BMW, Toyota e Volvo sono i produttori di auto che si avvicinano maggiormente a Ferrari in termini di redditività mentre Ford e Nissan sono quelli più lontani.

Con oltre 10.000 veicoli venduti nel 2019, la casa di Maranello ha realizzato un utile netto (senza imposte e altri costi) di 3766 miliardi di euro. Ciò si traduce in un aumento di oltre il 10% rispetto al 2018.