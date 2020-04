Alfa Romeo 8C Competizione: quando il passato diventa presente

Nel 2003, al Salone dell’Auto di Francoforte, l’Alfa Romeo presentava la 8C Competizione. A quel tempo, la gamma di Alfa Romeo consisteva nella 147, GT, 156, GTV e Spider. L’Alfa Romeo anche a quel tempo era destinata a stare dalla parte sportiva del Gruppo FIAT, ma aveva bisogno di un modello di grande fascino per riposizionarsi più lontano dalla Fiat tradizionale e più vicina alla Maserati più premium, provando così a riconquistare i cuori degli appassionati.

A differenza di altre concept car Alfa Romeo dell’epoca, come Dardo (1998) di Pininfarina, Bella (1999) di Bertone e Brera (2002) di Italdesign, la 8C Competizione del 2003 è stata progettata internamente dal Centro Stile Alfa Romeo, sotto la guida di Wolfgang Egger. Il prototipo a grandezza naturale era costruito su un telaio tubolare personalizzato con un V8 a 90° da 4,7 litri che produceva 450 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce.

La concept prese il nome dalla 8C del 1931, anch’essa equipaggiata col motore a otto cilindri. Per quanto riguarda il design, le linee si ispirarono principalmente alla 33 Stradale del 1967 e le sue proporzioni con motore posizionato all’anteriore avevano un forte richiamo nella Giulia TZ del 1963. La 8C Competizione era un’auto compatta con proporzioni equilibrate, 4278 mm di lunghezza, 1900 mm di larghezza e solo 1250 mm di altezza, con un passo di 2595 mm. Sul profilo laterale c’è una scalfitura che parte dal passaruota e si perde sulla portiera, mentre la linea di cintura è stata volutamente sollevata sopra i parafanghi posteriori e verso la coda corta.

Linee di grande eleganza

L’abitacolo è stato spostato verso la parte posteriore mentre gli sbalzi posteriori sono stati ridotti al minimo, sottolineando le ruote da 20 pollici con cerchi a più raggi e pneumatici con battistrada largo. La forma dei finestrini è volutamente arrotondata, il corpo sinuoso e ci sono minuscoli specchietti oltre a prese d’aria triangolari poste nell’area tra la ruota e la portiera. I grandi fari con doppie unità circolari è come se cambiassero forma a seconda dell’angolo dai quali vengono osservati: da ovali diventano simili ad un triangolo con bordi arrotondati. Come la 33 Stradale, erano posizionati sui parafanghi anteriori che si trovavano più in alto rispetto al cofano motore anteriore, fondendosi armoniosamente con il resto della carrozzeria.

Il cofano motore era caratterizzato dallo scudetto Alfa di dimensioni compatte e posizionato in basso sul paraurti anteriore, utile a definire le linee dinamiche a forma di V del cofano stesso. Le prese d’aria del trilobo presentavano l’ideale alloggiamento dei fendinebbia circolari evidenziati da finiture cromate. Nella parte inferiore del paraurti, c’era un’altra presa e uno splitter nero, con bordi aerodinamici su ciascun lato.

Sul retro, i parafanghi posteriori muscolosi consentivano di ottenere spalle ben pronunciate, con solo un sottile nastro di carrozzeria tra il parabrezza posteriore curvo e lo spoiler integrato sulla punta della coda. La parte posteriore leggermente incassata ospitava due inconfondibili fanali posteriori circolari a LED circondati da sottili anelli cromati, l’emblema Alfa Romeo e un’area dedicata per l’alloggiamento della targa. Sotto, il paraurti integrato con il resto della carrozzeria, presentava un’ampia apertura centrale con quattro grandi tubi di scarico sopra il diffusore. Se si presta maggiore attenzione alla carrozzeria, si noterà che questa risulta composta da soli quattro pannelli: anteriore, posteriore e una porta su ciascun lato. Con spazi vuoti praticamente ridotti al minimo.

Dopo la presentazione del concept

La risposta entusiasta dopo la presentazione a Francoforte, ha convinto l’Alfa Romeo a prendere in seria considerazione una versione di produzione che si sarebbe posizionata ai vertici della gamma, sia in termini di prestazioni che di prezzo. Due anni dopo viene anche presentata la 8C Spider Concept (2005) al Concours d’Elegance di Pebble Beach, vincendo il premio “Best of the Show” e rivelando i piani per un possibile derivato del modello. La 8C Spider ha trasportato la maggior parte degli elementi di design della Coupé, con cambiamenti discreti che l’hanno avvicinata alla produzione. Più specificamente, presentava uno sfondo scuro per i fari, finiture in alluminio opaco sulle prese d’aria e sulla griglia dello scudetto, prese d’aria laterali in rete nera, ruote con cerchi forati a cinque razze, telaio del parabrezza in fibra di carbonio come le calotte degli specchietti, maniglie delle porte convenzionali e una coda riprogettata con un paraurti posteriore e un diffusore più prominenti.

La versione di produzione finale della 8C Competizione (2007) è stata presentata un anno dopo al Motor Show di Parigi del 2006 e la produzione della 8C Spider (2009) è stata presentata in anteprima al Motor Show di Ginevra del 2008. Sorprendentemente, il team di progettazione è riuscito ad apportare minime modifiche all’aspetto straordinario delle concept car al fine di rispettare le normative in tutto il mondo, un processo che ha richiesto otto mesi.

Il modo più semplice per distinguere una 8C Competizione dal concept che l’ha preceduta sono piccole aperture sui pannelli dei paraurti anteriore e posteriore, la finitura cromata sui finestrini laterali e la combinazione di sfondo scuro dei fari bi-xeno e fendinebbia nelle prese d’aria. Anche le dimensioni nel complesso sono state modificate, con la versione di produzione che misura 4381 mm (+103 mm) di lunghezza, 1894 mm (-6 mm) di larghezza, 1341 mm di altezza (+91 mm) con un passo di 2646 mm (+51 mm). A causa delle necessarie applicazioni, la Coupé pesava 1585 kg mentre la Spider risultava più pesante grazie al meccanismo per la reclinazione del tetto: alla bilancia si contavano 1675 kg.

Prodotte a Modena

Entrambe le vetture venivano prodotte da Maserati nello stabilimento di Modena. A differenza del telaio tubolare della concept car unica, erano basati su un telaio in acciaio vestito con un corpo in fibra di carbonio leggero. Sotto il cofano veniva adottato un motore V8 da 4,7 litri di derivazione Ferrari capace di 450 cavalli di potenza fornendo allo stesso tempo una meravigliosa colonna sonora ruggente dai suoi tubi di scarico quadrupli. La versione definitiva utilizzava un cambio sequenziale a sei marce con comandi al volante provenienti dalla Ferrari 599 GTB Fiorano che forniva la potenza alle ruote posteriori, con l’aiuto di un differenziale a slittamento limitato.

Secondo l’Alfa Romeo, la 8C Competizione accelera da 0-100 km/h in 4,2 secondi e potrebbe raggiungere una velocità massima di 292 km/h. I freni includevano dischi ventilati da 360 mm con pinze a sei pistoncini nella parte anteriore e dischi ventilati da 330 mm con pinze a quattro pistoncini nella parte posteriore (dischi in carbonio-ceramica Brembo sulla Spider). Come una vera auto sportiva, le sospensioni consistevano in doppi bracci trasversali anteriori e posteriori per una migliore maneggevolezza e componenti in alluminio forgiato. All’interno dell’abitacolo c’era una combinazione di superfici in alluminio abbinate a materiali compositi scuri, dettagli in fibra di carbonio e rivestimenti in pelle rossa. Sul cruscotto, le prese d’aria sono circolari e le manopole e gli interruttori fisici sulla console centrale leggermente inclinata, si adattavano alla natura prestazionale dell’auto. Dietro il volante a tre razze col taglio netto in basso e le palette del cambio, i grandi indicatori analogici circolari presentavano una retroilluminazione bianca e rossa. I sedili anatomici sportivi in ​​fibra di carbonio erano rivestiti in pelle, così come le tasche delle portiere che seguivano la forma dei parafanghi anteriori.

Sul retro il parabrezza posteriore della Coupé era l’unico elemento ad aprirsi, fornendo l’accesso al bagagliaio. Alfa Romeo ha anche offerto un set personalizzato di bagagli, progettato per adattarsi allo spazio dedicato dietro i sedili e all’interno del piccolo bagagliaio.

Produzione limitatissima

La produzione era rigorosamente limitata a 500 unità per la 8C Competizione (2007-2009) e altre 500 per la 8C Spider (2008-2010), causando un prevedibile aumento dei prezzi una volta esaurite le unità. Nel 2008 Alfa Romeo ha lanciato la sua prima auto del segmento B ovvero la MiTo (2008-2018), progettata a Milano e prodotta a Torino. La vettura condivideva la piattaforma con la Fiat Grande Punto del 2005, e anche se le sue proporzioni erano lontane dalla 8C Competizione, i suoi elementi di design principali (fari, paraurti anteriore, cerchi ruota, fanali posteriori, paraurti posteriore, e cruscotto) furono fortemente influenzati dall’auto sportiva di punta.

Un trattamento di design simile è stato scelto per il modello del segmento C, l’Alfa Romeo Giulietta del 2010 che ha mantenuto molti spunti di stile (fari, prese, paraurti posteriore, finestrini laterali, parafanghi, trattamento superficiale) creando un forte legame con la più piccola MiTo. Le ultime auto a incorporare questo linguaggio progettuale sarebbero state la 4C Coupé (2013) e la 4C Spider (2015) a motore centrale, prima che la berlina Giulia (2015) e il SUV Stelvio (2016) introducessero un’evoluzione significativa in tema di design. Sulla base del piano di produzione Alfa Romeo, ora cancellato, la 8C doveva avere un successore, mirando più da vicino il segmento delle supercar. Tuttavia, questo scenario è stato abbandonato. C’è ben poco da sperare.

In definitiva

È difficile non essere soggettivi con la 8C Competizione. Questa vettura racchiudeva l’eredità del design del marchio Alfa Romeo in un modo così delicato, che divenne immediatamente un classico del futuro. È riuscita a essere immediatamente riconoscibile e prendere in prestito elementi di design da quella che è probabilmente una delle auto più belle di tutti i tempi cioè l’Alfa Romeo 33 Stradale, pur mantenendo un carattere distintivo a sé stante.

Ciò che è più impressionante è che i designer del Centro Stile hanno tradotto la concept car, senza restrizioni, in una versione di produzione ancora più accattivante, che era così bella, equilibrata, rara, e selvaggia che non poteva essere paragonata a nient’altro.