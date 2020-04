Lewis Hamilton snobba la Ferrari: “Mercedes è la squadra dei miei sogni”

Per diversi mesi, si è vociferato di un possibile accordo che porterebbe il sei volte campione del mondo alla Scuderia Ferrari, qualcosa che dopo le ultime dichiarazioni di Sebastian Vettel sembra un sogno irrealizzabile. Inoltre, lo stesso Lewis Hamilton ha negato le speculazioni sui suoi social network con una dichiarazione.

Nel team di Maranello, Sebastian Vettel termina il suo contratto alla fine di questa stagione, così come Lewis Hamilton con la Mercedes, ma le parole di entrambi fanno pensare che nessuno dei due cambierà posto almeno nel 2021.

Nonostante le innumerevoli volte in cui il pilota inglese ha affermato che guidare per la Ferrari sarebbe stato un onore, sembra che non lo farà la prossima stagione. Sia Mattia Binotto (direttore della Ferrari), sia Toto Wolff (direttore della Mercedes), hanno confermato che i colloqui per proseguire rispettivamente con Vettel e Hamilton sono attivi.

Dopo che in Formula 1 si è diffusa la voce che Vettel sarebbe pronto a rinnovare con la Ferrari, il sei volte campione del mondo della Mercedes è stato abbastanza rapido e agile da rispondere nei suoi i social network: “non ho mai pensato di cambiare squadra mi trovo già nel team dei miei sogni” , ha scritto in una delle sue storie su Instagram.

Con queste dichiarazioni, il pilota britannico pone fine a tutte le voci che potrebbero uscire da qui fino a quando i rinnovi di entrambi saranno confermati possibilmente in estate, anche se a causa delle circostanze che stiamo attraversando, tutte le decisioni contrattuali potrebbero essere ritardate più del solito.

