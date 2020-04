Ecclestone: “Vettel è sottovalutato, Hamilton ha sempre avuto la macchina migliore”

L’ex capo della Formula 1, Bernie Ecclestone, afferma che Sebastian Vettel è stato sottovalutato negli ultimi anni e sostiene che Lewis Hamilton ha sempre avuto la squadra migliore e la macchina migliore. Il britannico, che è diventato padre per la quarta volta, è convinto che i fan tendano a sottovalutare il quattro volte campione tedesco, che non ha mai avuto un’auto che corrispondesse alla Mercedes. “Vettel è sottovalutato. Ha il gene competitivo che i piloti avevano in passato. Lo sapevo quando lo vidi per la prima volta quel venerdì nelle prove libere del Gran Premio di Turchia nel 2006. Perché potevo vederlo nei suoi occhi.”

“La Formula 1 ha bisogno di Sebastian per vincere. Ha avuto un brutto anno, ma io lo conosco e non c’è motivo per cui non possa ottenere gli stessi titoli di Michael Schumacher. Come ho detto prima, la gente sottovaluta Sebastian “. “Lewis Hamilton finora è stato molto fortunato, ha sempre avuto la macchina migliore e la squadra migliore”, ha detto Bernie Ecclestone, parlando per Sport1.

Per quanto riguarda i talenti futuri, Ecclestone è convinto che sia Max Verstappen che Charles Leclerc saranno campioni del mondo in futuro. “Ho incontrato Max per la prima volta quando non aveva nemmeno i baffi, ma ho potuto vedere che ha qualcosa di speciale. Sfortunatamente, è maturato e non offre più tanto divertimento”, scherza. “Vincerà la Coppa del Mondo a un certo punto, come Leclerc”, ha aggiunto.

D’altra parte, afferma di aver avuto l’opportunità in passato di investire in Formula E, ma non era abbastanza convinto di fare un esborso. “Ho avuto l’opportunità una volta, ma l’ho rifiutata. Ma penso che ci sia una cosa positiva nella Formula E: le macchine sono così silenziose che puoi avere una conversazione rilassata”, ha detto Ecclestone.

Ti potrebbe interessare: Formula 1: ‘Mercedes dovrebbe vendere la squadra alla fine del 2020’ secondo Ecclestone