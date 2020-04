Charles Leclerc ha vinto il campionato virtuale e di beneficenza organizzato dai piloti di F1

Charles Leclerc è stato il vincitore del campionato virtuale e di beneficenza organizzato dai piloti di Formula 1. Il Monegasco è stato il migliore di sei diverse gare che sono state trasmesse in diretta su Twitch e che in totale ha raccolto $ 70.000, che andranno a combattere la pandemia del coronavirus. Questa volta Leclerc ha conquistato il titolo virtuale e lo ha fatto dopo aver vinto l’ultimo round del campionato al Red Bull Ring. Il monegasco ha vinto contro Alexander Albon in una dura lotta nel mondo virtuale.

Per quanto riguarda quest’ultimo appuntamento del campionato virtuale, gli altri quattro piloti non sono stati coinvolti nella lotta per la vittoria in nessun momento. Lando Norris ha dovuto accontentarsi della decima posizione e con quell’ultimo punto assegnato da quella posizione. Antonio Giovinazzi, dopo una buona qualifica, è andato contro le protezioni all’inizio della gara e George Russell non è riuscito a finire nella Top 10.

D’altra parte, il campionato si è caratterizzato per un’altra gara davvero entusiasmante sul Circuit de Barcelona-Catalunya, che è stato il penultimo round. Ciò si è concluso con la vittoria di Stoffel Vandoorne che ha superato Arthur Leclerc in un intenso combattimento che è stato deciso all’ultimo giro. Il fratello di Arthur e vincitore finale del campionato, Charles, è stato colui che ha completato il podio dopo aver vinto una battaglia a tre contro Louis Delétraz e Nicholas Latifi.

Nonostante il fatto che questo campionato virtuale sia finito, le gare non si fermano. Il prossimo appuntamento per i fan di Esports sarà questa domenica alle 19:00 CET, ora in cui si terrà il GP di Cina virtuale. Questo evento organizzato dalla Formula 1 avrà la presenza di un rappresentante spagnolo per la prima volta grazie a Carlos Sainz.

