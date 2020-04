Jeep Compass 2021 arriverà con interni rinnovati

Attraverso le ultime informazioni emerse online, abbiamo scoperto che Fiat Chrysler Automobiles (FCA) lancerà presto sul mercato dei nuovi modelli Jeep.

Nei prossimi mesi è atteso il debutto del nuovo restyling della Jeep Compass che ultimamente non si sta portando a casa delle vendite soddisfacenti. Nel corso degli ultimi mesi, la casa americana ha introdotto nuove varianti e allestimenti del SUV come ad esempio la Trailhawk presente in cima alla line-up.

Jeep Compass: il model year 2021 porterà con sé diverse novità sia interne che esterne

Secondo quanto dichiarato da Partha Datta, presidente e amministratore delegato di FCA India, la strategia di Jeep nel mercato indiano partirà con il nuovo facelift della Compass. Quest’ultimo otterrà degli aggiornamenti sia dentro che fuori con il model year 2021 e molto probabilmente arriverà nei primi mesi del prossimo anno.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, la Jeep Compass 2021 dovrebbe ottenere fari, griglia anteriore e paraurti rinnovati. Sono attesi anche vari cambiamenti agli interni in quanto il SUV dovrebbe portare con sé un cruscotto riprogettato, il sistema di infotainment Uconnect di ultima generazione con un display touch molto più grande e una serie di funzionalità di assistenza alla guida e di sicurezza a bordo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Jeep potrebbe non apportare nessun cambiamento, quindi rimarrebbero i propulsori benzina da 1.4 litri e diesel da 2 litri. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire se emergeranno ulteriori dettagli sulla Compass 2021.