Alfa Romeo Live Week: promozioni prorogate sino al 25/4

E’ stata prolungata sino al prossimo 25 aprile la promozione Alfa Romeo Live Week, iniziativa lanciata la scorsa settimana dalla casa italiana per permettere ai clienti interessati all’acquisto di un nuovo modello di scaricare un coupon promozionale da utilizzare, entro il prossimo 31 luglio 2020, per l’acquisto di una vettura con condizioni particolarmente vantaggiose.

La Live Week continua anche per gli altri brand di FCA come Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Fiat Professional. C’è, quindi, ancora una settimana di tempo per poter collegarsi al sito ufficiale del brand di cui si desidera acquistare un nuovo modello e procedere con il download del coupon promozionale che consentirà di accedere a offerte esclusive (su modelli in pronta consegna per quanto riguarda Alfa Romeo) da sfruttare entro la fine del prossimo mese di luglio.

Con l’Alfa Romeo Live Week, i clienti interessati all’acquisto di un nuovo modello della casa italiana potranno ottenere un bonus di 7 mila Euro sull’acquisto di una nuova Giulia, di 8.500 Euro sull’acquisto di un nuovo Stelvio e di 9 mila Euro per l’acquisto di una nuova Giulietta. Da notare, inoltre, che per i clienti con Partita IVA sono previsti ulteriori sconti con un lotto di vetture in pronta consegna disponibili con condizioni particolarmente agevolate.

Grazie alle offerte dell’Alfa Romeo Live Week, sarà possibile acquistare vetture in pronta con tutti gli optional inclusi in omaggio e si potrà aderire al finanziamento agevolato che prevede la prima rata nel 2021. Per Giulia e Stelvio, il finanziamento si articola in 40 rate mensili con anticipo e rata finale. Per la Giulietta, invece, sono previste 52 rate mensili oltre ad un anticipo mentre non è previsto il pagamento di una rata finale.

Gli esempi di promozioni disponibili per la Live Week proposti dal sito Alfa Romeo sono i seguenti:

Alfa Romeo Stelvio Super con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV (prezzo di listino di 49.500 Euro) che sarà acquistabile al prezzo promozionale di 42 mila Euro. Con l'adesione al finanziamento, il SUV potrà essere acquistato con un anticipo di 12.070 Euro e con 40 rate mensili da 349 Euro (prima rata nel 2021). E' prevista una rata finale sarà pari a 21.779,59 Euro. L'offerta di finanziamento prevede TAN fisso 4,49% (salvo arrotondamento rata), TAEG 5,39%, chilometraggio totale 90.000 km, costo supero 0,05/km.

Alfa Romeo Giulietta con 1.4 turbo benzina da 120 CV che sarà acquistabile ad un prezzo di 15.600 Euro scegliendo il finanziamento con anticipo di 5.620 Euro e 52 rate mensili da 249 Euro. Questa soluzione prevede TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) – TAEG 9,78%.

Per i clienti con Partiva IVA che vogliono aderire alla Live Week c’è anche la possibilità di acquistare una serie di modelli selezionati con condizioni estremamente vantaggiose. Ecco l’elenco completo delle vetture in promozione:

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120cv Giulietta; Alfa Romeo Giulia MY19 2.2 Turbo Diesel 160 CV Super MT6; Alfa Romeo Giulia MY19 2.2 Turbo Diesel 160 CV Business MT6; Alfa Romeo Giulia MY19 2.2 Turbo Diesel 160 CV Business AT8; Alfa Romeo Giulia MY19 2.2 Turbo Diesel 160 CV Super AT8; Stelvio MY19 2.0 Turbo Benzina 200CV AT8 Q4 Sport-Tech; Stelvio MY19 2.2 Turbo Diesel 160 CV AT8 – RWD Sport-Tech

Le altre offerte di Fiat, Abarth, Lancia e Jeep per la Live Week

Come sottolineato in precedenza, le offerte della Live Week degli altri brand di FCA sono state prolungate e scadranno il prossimo 25 di aprile. Per quanto riguarda Fiat, il coupon promozionale scaricabile dal sito ufficiale del brand torinese permette di accedere ad un bonus su Panda, 500, 500X, 500L e Tipo. Per le vetture in pronta consegna è previsto un bonus che va da un minimo di 4 mila Euro, per la Panda, ad un massimo di 6.500 Euro, per la 500L.

Promozione disponibile anche per la nuova Lancia Ypsilon Hybrid, con il coupon che consente di accedere ad un bonus di 4 mila Euro, e sulla Abarth 595, disponibile con un bonus di 3 mila Euro su di una selezione limitata di vetture. Promozioni anche per la gamma Jeep (Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler). Per il brand americano è possibile accedere ad un bonus esclusivo su di una selezione di vetture che va da un minimo di 6 mila Euro, per Compass e Renegade, ad un massimo di ben 15 mila Euro per l’ammiraglia Grand Cherokee.

Per saperne di più è sufficiente accedere al sito web del brand che preferite e visitare la sezione dedicata alla Live Week (che troverete linkata facilmente in home page). Compilando il modulo con i propri dati, in pochi minuti si riceverà il coupon promozionale da utilizzare per accedere a offerte esclusive sino al prossimo 31 luglio 2020.