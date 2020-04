Juan Manuel Correa farà il suo debutto in F1 Virtual GP per l’Alfa Romeo

Juan Manuel Correa farà il suo debutto in Formula 1 Esports per l’Alfa Romeo nel Gran Premio virtuale cinese di questo fine settimana. Il pilota ecuadoregno, che continua a riprendersi dalle gravi ferite alle gambe che ha subito in un incidente che ha causato la morte di Anthoine Hubert durante una gara di Formula 2 a Spa-Francorchamps lo scorso agosto, contenderà la terza puntata del Gran Premio virtuale di F1 serie. La serie Esports è stata sostituita in modo virtuale alla ritardata stagione 2020 della F1, dopo che le nove gare di apertura sono state posticipate o annullate a causa della pandemia di coronavirus in corso.

Le gare si svolgono nella stessa data del Gran Premio reale prima che fossero posticipati, con il Gran Premio virtuale cinese che si svolgerà questa domenica. Correa si unisce ad Antonio Giovinazzi nel completare la formazione Alfa Romeo per l’evento, dopo aver provato per la squadra svizzera nel 2019. Sebbene non abbia mai partecipato alla serie Virtual Grand Prix di F1 in precedenza, Correa ha molta esperienza nelle corse virtuali, avendo effettuato diverse apparizioni nella varietà di eventi Esports che si sono svolti nelle ultime settimane. “Sono molto entusiasta di essere tornato in cabina per l’Alfa Romeo questa domenica per il Gran Premio virtuale della F1,” ha dichiarato Correa in un post su Twitter.

Sei piloti regolari di F1 che hanno preso parte all’ultimo Gran Premio Virtuale torneranno in azione per la gara di questo weekend, tra cui il vincitore al debutto Charles Leclerc per la Ferrari. Carlos Sainz ha anche confermato che contenderà la gara per il suo debutto nella serie. Insieme a Leclerc e Giovinazzi, Alex Albon, la coppia di Lando Norris e Williams della McLaren George Russell e Nicholas Latifi parteciperanno ancora una volta, con il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois chiamato per completare la formazione della Red Bull accanto ad Albon.